Фарфор, крокет и сказочное чаепитие: в Музее геологии, нефти и газа пройдет фестиваль «Фарфор в стране чудес»
7 марта с 12:00 до 15:00 музей представит выставку «Его величество фарфор». Событие превратится в семейный фестиваль «Фарфор в стране чудес» в стиле сказочного чаепития из «Алисы в Стране чудес». Праздник приурочен к Международному женскому дню, для милых дам вход бесплатный!
Гостей ждет полное погружение в сюжет с разделением на сказочные локации по всему первому этажу:
Страна чудес (Атриум и выставка «Древнее Лукоморье»)
Центральный элемент праздника – стол для сказочного чаепития, организованного совместно с женским клубом «Ты можешь ВСЁ!». Гостей будут развлекать аниматоры Алиса и Шляпник. Параллельно заработают творческие мастерские: создание свечей, роспись керамических чашек, изготовление духов и шляпок, оформление топиариев, покраска макетов белых роз в красный цвет.
В отдельной зоне от пряничной мастерской «Пряный замес» за дополнительную плату (до 350 рублей) можно будет расписать пряник.
Дворец Красной Королевы (Интеллект центр музея)
В этой зоне гостей встретит сама Червонная Королева. Под ее присмотром пройдут мастер-классы по изготовлению ободков-корон, высадке луковиц гиацинтов, а также игра в крокет.
Главная цель фестиваля – яркое представление новой экспозиции музея «Его величество фарфор». Гостям будет представлен именной сервиз, принадлежавший легендарному геологу Фарману Салманову. Кроме изящных чайных сервизов посетители увидят ударопрочный промышленный фарфор, из которого делают высоковольтные изоляторы: узнают, как один и тот же материал может служить искусству и тяжелой промышленности.
Частью выстави станут образцы фарфоровой продукции Сысертского фарфорового завода под Екатеринбургом на разных стадиях готовности, а также уже расписанные мастерами завода готовые изделия. Также будет возможность потрогать жидкую керамическую массу – шликер.
Стоимость билетов – от 0 до 170 рублей, действуют Пушкинские карты. В честь Международного женского дня вход для всех женщин свободный.
Партнеры фестиваля: женский клуб «Ты можешь ВСЁ!», пряничная мастерская «Пряный замес», Женское движение «Единой России» (Ханты-Мансийск).