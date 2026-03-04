Фарфор, крокет и сказочное чаепитие: в Музее геологии, нефти и газа пройдет фестиваль «Фарфор в стране чудес»

7 марта с 12:00 до 15:00 музей представит выставку «Его величество фарфор». Событие превратится в семейный фестиваль «Фарфор в стране чудес» в стиле сказочного чаепития из «Алисы в Стране чудес». Праздник приурочен к Международному женскому дню, для милых дам вход бесплатный!