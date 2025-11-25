В Югре завершился пятый Акселератор технологических стартапов
На площадке Технопарка высоких технологий Югры состоялся Демо-день пятого юбилейного акселератора технологических стартапов, по итогам которого определены пять победителей. Каждый из них получит грант в размере 2 млн рублей на внедрение разработок в регионе.
Акселератор технологических стартапов – это программа интенсивного развития инновационных проектов, а также масштабирования эффекта от их деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Мероприятие открыла певица и композитор, новатор в области исполнения традиционных песен коренных малочисленных народов Севера – Вера Кондратьева, которая стала лицом Акселератора 5.0.
Мероприятие подтвердило статус ключевого инновационного события в Югре. 20 финалистов программы из 10 городов России из презентовали свои технологические проекты экспертному жюри, в состав которого вошли представители Фонда «Сколково», Технопарка высоких технологий Югры, Югорского государственного университета, Газпромбанка, «Россети Тюмень», «Газпром трансгаз Сургут», Сбербанка, Фонда «Мой бизнес», Фонда научно-технологического развития Югры, Муниципального водоканализационного предприятия города Ханты-Мансийска, ООО «ИнноХаб».
Александр Прокопьев, врио директора АУ «Технопарк высоких технологий»: «Качество представленных проектов в целом высокое, несмотря на то что они находятся на разных стадиях развития. Среди них есть решения, готовые к внедрению и коммерциализации, а также проекты, которым требуется дальнейшая доработка. При этом, независимо от отрасли или сферы применения, все они ориентированы на развитие страны и могут быть востребованы как на федеральном уровне, так и на территории нашего автономного округа.
Участники отмечают, что прохождение акселерационной программы дало им ценные компетенции и понимание, как двигаться дальше. Для нас важно, что Акселератор 5.0 позволяет командам, находящимся на уровне идеи, подойти к финалу программы уже со структурированным и продуманным проектом, готовым к дальнейшему развитию».
Проекты финалистов охватили ключевые для региона направления: биотехнологии, «зелёную» энергетику, инженерные и ИТ‑решения для Севера и Арктики, новые материалы для ТЭК. Среди представленных решений - инновационные медицинские повязки, платформа для утилизации отходов, система навигации для работы в условиях отсутствия GPS/GSM, биопрепарат для лесовосстановления, программное обеспечение для автоматизированного учета лесных ресурсов и много других ценных разработок, которые могут реально улучшить качество жизни в Югре, повысить эффективность ключевых отраслей экономики и обеспечить устойчивое развитие региона.
Юрий Сибирский, руководитель департамента регионального развития Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ):
«Сегодня проекты выступили уверенно и качественно. Было очевидно, что команды серьёзно поработали в рамках акселерационной программы. По форме презентации получились продуманными и выразительными, по содержанию — разнообразными и отражающими широкий спектр научно-технологических направлений, которые развиваются в Югре.
Отдельно отмечу, что часть проектов ориентирована на решение социально-экономических задач региона. Это создает реальные предпосылки для их дальнейшего внедрения на территории округа».
Победителями пятого юбилейного Акселератора технологических стартапов в Югре стали:
• Конев Александр Олегович, проект «Облачная образовательная demand-driven‑платформа с AI рекомендациями и аналитикой для организации занятий дополнительного образования с детьми и подростками и реализации корпоративных инициатив, направленных на ускорение отбора и подготовки кадров «Вулфи» (г. Ханты-Мансийск);
• Коняшина Анна Игоревна, проект «Ферратор. Очистка воды и стоков» (г. Санкт-Петербург);
• Лысенко Денис Евгеньевич, «Azimut AI» (г. Сургут);
• Меликов Эльнур Шахин оглы, проект «Биомиметические гидрогелевые повязки «БиоКожа» для лечения ожогов и ран с контролируемым высвобождением биоактивных компонентов» (г. Сургут);
• Петухов Степан Николаевич проект «Профсоюзная платформа «Союз Преимуществ» (г. Москва).
Пятый юбилейный Акселератор технологических стартапов в Югре показал, что инновационная экосистема региона – это живой, динамично развивающийся организм. Он создает новую экономику, где технологические предприниматели, поддержанные институтами развития, решают самые актуальные задачи региона, обеспечивая его технологический суверенитет и достойное будущее.