Итоги 40-го заседания Ассамблеи: обсуждение традиционных территорий и вопросы соглашений
В Ханты-Мансийске 25 ноября под председательством Еремея Айпина прошло очередное заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, Думы Югры. На повестке дня рассматривались и обсуждались шесть вопросов.
Одним из ключевых стал вопрос о территориях традиционного природопользования – ТТП. Многие семьи представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие на ТТП, не имеют экономических соглашений с нефтяными компаниями, несмотря на ведение хозяйственной деятельности на этих территориях. Многие территории не зарегистрированы как ТТП, что затрудняет заключение соглашений.
Некоторые муниципалитеты, включая Сургутский район, отказались вести списки семей для заключения соглашений. Также произошли изменения в отношении глав домохозяйств: смерть или переезд приводит к прекращению соглашений.
Власти Югры ведут работу по составлению списков семей, проживающих на необразованных ТТП. Направлены письма нефтяным компаниям с просьбой заключить соглашения. Рассматривается возможность привязки соглашений к границам лицензионных участков нефтяных компаний.
На сегодняшний день более 100 семей включены в списки для заключения соглашений. Нефтяные компании, такие как «Лукойл», отказывают в заключение соглашений, ссылаясь на отсутствие регистрации ТТП.
На заседании поступили предложения по привязке соглашений к границам лицензионных участков нефтяных компаний. Необходимо разработать методику выделения ТТП на федеральном уровне. Продолжится работа по составлению списков семей и обсуждение вопроса с нефтяными компаниями и федеральными органами власти.
Обсуждение показало, что проблема заключается в отсутствии чёткой правовой базы и координации между различными уровнями власти и нефтяными компаниями. Для решения необходимо разработать методику выделения ТТП на федеральном уровне и привязать экономические соглашения к границам лицензионных участков нефтяных компаний.
Все выработанные рекомендации будут направлены председателю окружной Думы, а также в Правительство региона.
Николай Меров
⠀Хутыса шуши мира мўв иӆпи питы вуй вўты ёх пиӆа вәӆты
Щи оӆӑӊӑн округ шуши мир ассамблея 40-мит мирхот пурайн депутатӆўв путӑртсӑт. Щит Ас потты тыӆӑщ 25-мит хӑтӆӑн вәс. Щи пурайн хәт вєр нух вантсы.
И вєр – щит вәнт шушет оӆӑӊӑн. Аршӑк щӑта вәӆты шуши мир щемьяйт мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхет ёх пиӆа нємасыя кашащты нєпекӑт ӑн тӑйӆӑт. Щи тумпи итәх щи вәнт шушет нємасыя реестра хӑншман ӑн вәӆӆӑт.
Итәх районӑт, щи кўтн Сәрханӆ район кәщайт вәнт шушетн вәӆты шуши мир хоттєӆ хуятӑт нух хӑншты ӑн питсӑт, щит пӑта ӆыв мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхет кәщайт пиӆа кашащты нєпекӑтн ёш посӑт пунты ӑн вєритӆӑт.
Щи тумпи йиӆуп вєр тывӑс – щимӑщ «Кашащты нєпек» тӑйты хоттєӆ ёх эвӑӆт кәща ики муй ими ӑнтәма йис муй па па кәрта касӆӑс ки – имухты тӑм нєпек йира вўӆы.
Ин округ кәщайт нємасыя Реестр хуща ӑн вәӆум щемьяйт щив нух хӑншты оӆӊитсӑт. Щи тумпи мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхета кәщайта пищма хӑншсы, ӆәӆн ӆыв щи хоттєӆ ёх пиӆа «Кашащты нєпекӑт» ат ӆэщӑтсӑт.
Ассамблея мирхотн лупсы, ӆәӆн кашӑӊ питы вуй вўты компания кәщайт щимӑщ кашащты нєпекӑт ат ӆэщӑтсӑт. Ин федеральной поступсы щирн вәнт шушет атэӆт нух хӑншты мосӆ.
Вәнт шушетн вәӆты шуши мир хуятӑт па мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхет ёх кўтн кашащты нєпекӑт ӆэщӑтты вєр еӆӆы тәты питӆы.
Муй пӑта щимащ нўша тывӑс? Вантэ, нємасыя поступсы ӑнтәм, щи тумпи арсыр округ муй район па мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхет кәщайт кўтэӆн вевтама рәпитӆӑт.
Тӑм мирхотн вантум вєрӑт оӆӑӊӑн округ думаев па правительстваев кәщайта хӑншӆыйт.
Николай Меров
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева
Сосса мирн нтмил вāрнэ Ассамблея депутатыт налыман сапрāнин акван-атхатыгласыт
Ханты-Мансийск ӯст яныг таквс тпос вāт нупыл атыт хталт округувт сосса мирн нтмил вāрнэ Ассамблея депутатыт сапрāни вāрыгласыт. Ты вāрмаль Ассамблея кӯщай Еремей Айпин лаль тотыс. Тот пуссын аквъёт хт тла урыл потыр лыс.
Ты сапрāнит кӯщаит йис мāт лнэ ос рӯпитан сосса мāхум тāрвит вāрмаляныл урыл потыртасыт. Рущ щирыл ты йис мā «Территории традиционного природопользования» лāваве. Сāвыӈпāлэ тамле мāт мā-вй ос газ мāныл нх-виве. Тот сосса мāхум щмьяӈ тāгыл лгыт. Ос тва колтāглыт нефтяникыт ёт соглашение-нпакыт хансым ат ньщгыт, тыи мāгыс компенсация-олныл ат ойтавет. Ты ос таимāгыс тох мтыс, тāн йис мāнаныл мāгыс регистрация-нпак ат вāрыгласыт.
Ты хосыт Сургутский район миркол кӯщаит тāн ётаныл лаль соглашение-нпак хансуӈкве ат врмгыт. Хоты йис мāт лнэ кол кӯщай хотталь щалты манос мт мāн луӈкве минас ке, тав йис мāтт нефтяникыт соглашение-нпакыт тāра хот-пилттгыт. Тувыл ты щмьят воссыг компенсация-олныл ат ойтавет.
Округ кӯщаит мā-вй нх-винэ мāт лнэ сосса мāхум щмьят пуссын ловиньтасаныл. Тувыл нефтяникыт палт пищма ктсыт, тāн ётаныл соглашение-нпак с вос хасвес. Мā-вй нх-винэ граница мāт лнэ сосса мāхум с олныл вос ойтвсыт.
Ань ты хтал мус яныгсāт щмьят нефтяникыт ёт соглашение-нпак хаснэ вāрмаль ӯргыт. Ос «Лукойл» нампа компания тāн ётаныл нпак хансуӈкве ат врмгыт. Тāн лāвнныл щирыл, ты сосса щмьят тāнки йис мāнанылт регистрация ат ньщгыт.
Ты сапрāнит кӯщаит тамле вāрмаль щпитасыт. Ань йис мāт лнэ сосса мāхум лицензия-нпак щнэ мā-вй нх-винэ компаният границаныл палт хаснэ урыл лāтыӈ тотсыт. Тувыл ос ань йис мāт (ТТП) туп федеральный вāрмаль хосыт нпакын хансуӈкве рви. Ты тла мӯхсалыг вāрнэ мāгыс ос нпак щпитавес. Мансāвит сосса мāхум ань йис мāт лы, тāн пуссын хансавет. Тувыл лаль нефтяникыт, округ кӯщаит ос федеральный властит акван-потыртахтым ты тла рнэ щирыл вāруӈкве патыяныл.
Кӯщаит потраныл хосыт, тāн ты вāрмалит ёмщакв хансын правовой база ат ньщгыт. Ты хосыт тванакт округ кӯщаянув, федеральный власть ос нефтяникыт халанылт потраныл акван ат ёхтгыт. Ань йис мāт рнэ щирыл нпакыт хаснэ мāгыс кӯщаит методика щпитаӈкве потыртахтасыт.
Кӯщай хтпат тыи ос мт потрыт пуссын нпакын хассаныл ос округ Дума кӯщаитн ос яныг миркол кӯщаитн ктсаныл.
Николай МЕРОВ