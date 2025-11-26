График выплат пособий и пенсий в декабре
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в декабре 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
3 декабря 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 декабря 2025 года – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 декабря 2025 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
4, 10, 18, 22 декабря 2025 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Напоминаем, получатели пенсий и пособий имеют право самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ получения средств: через Почту России или на счёт в банке. Зачисление пенсии на банковскую карту гарантирует оперативность, не нужно посещать отделения почты и позволяет использовать все преимущества безналичных платежей.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
