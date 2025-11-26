Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Ханты-Мансийского автономного округа
Общество «Знание» опубликовало список обладателей первых в истории региональных наград Знание.Премия, которые присуждаются за вклад в просвещение в субъекте РФ. Список обладателей наград доступен на сайте Знание.Премия.
Открывая заседание Почетного жюри Знание.Премия в Москве, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко отметил, что в этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия.
«У нас на первом месте просветительские проекты, которые посвящены сбережению исторической памяти, памяти о героях Великой Отечественной войны. Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. Очень важно и здорово, что среди номинантов, среди просветителей есть сами участники специальной военной операции, у которых особое моральное право рассказывать подрастающему поколению о том, что такое настоящий патриотизм, что такое настоящая готовность встать на защиту своей страны. Когда об этом говорят ребята с звездами героев и боевыми орденами на груди, к ним другое доверие», — подчеркнул Сергей Кириенко.
Лучшим просветителем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала Татьяна Камидуллина, учитель и руководитель школьного музея имени Надежды Курченко в п. Таежный. Под ее руководством музей ведет постоянную поисково-краеведческую и просветительскую работу, в нем поддерживаются девять экспозиций, посвященных истории края, участникам СВО, «Бессмертному полку» и локальным героям. В музейную деятельность регулярно вовлечены все ученики школы — 178 человек, а муниципальный охват достигает около тысячи жителей. Актив школьного музея проводит экскурсии, организует волонтерские акции («Поздравь ветерана», «Посылка солдату»), участвует в федеральных конкурсах. Такая работа помогает сохранять историческую память и выстраивать связь поколений через понятные школьникам форматы.
Лучшим просветительским проектом региона стали «Подвиги югорчан», реализуемые региональным отделением Союза кинематографистов России. Проект посвящен уроженцам Югры — участникам Великой Отечественной войны — и представляет их истории через документальные и художественные короткометражные фильмы. Среди работ — «Югра для ленинградцев», «По приказу совести» и другие картины, отмеченные региональными и национальными наградами. Фильмы распространяются через социальные сети, региональные телеканалы и образовательные учреждения, что обеспечивает многомиллионный охват и делает материалы доступными для школьников, студенчества и широкой аудитории. Проект усиливает интерес к локальной истории, формирует чувство сопричастности и помогает сохранять память о земляках, чьи судьбы связаны с военной историей страны.
Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.
После заседания Почетного жюри свои голоса могут отдать жители России – победителей номинации «Народный выбор» определят в ходе онлайн-голосования, которое впервые пройдет на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в каждой номинации можно до февраля 2026 года. В числе претендентов на победу — Артем Жога, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе. Лауреат будет объявлен на торжественной церемонии награждения в 2026 году в Москве.
Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда»; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты»; информационных партнеров — МИЦ «Известия», телерадиокомпании «Звезда» и медиахолдинга «ФедералПресс».