Дума Югры приняла основной финансовый документ региона
27 ноября в Ханты-Мансийске прошло юбилейное пятидесятое заседание Думы Югры седьмого созыва. Это событие стало значимым этапом в истории законодательного органа региона, собравшего представителей власти различного уровня, включая главу региона Руслана Кухарука, депутата Государственной Думы Павла Завального, членов правительства и руководителей территориальных федеральных органов власти.
Председатель Думы Борис Хохряков подчеркнул важность достигнутых результатов за пятьдесят заседаний: принятие более пятисот законов и полутора тысяч постановлений свидетельствует о масштабной работе, нацеленной на развитие региона и удовлетворение потребностей избирателей.
Особое внимание уделено проекту закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2026 год и последующие два года (2027- 2028). Докладчиком выступила заместитель губернатора, директор Департамента финансов Вера Дюдина. Она отметила, что бюджет строится на основе обращений жителей и стремления обеспечить социальную справедливость и экономическое процветание региона.
Основные показатели бюджета включают:
Доходы: Прогнозируемые поступления варьируются от 419,5 млрд рублей в 2026 году, до 453,6 млрд рублей в 2028 году. Налоговые доходы обеспечивают основную долю финансирования (около 87%), демонстрируя рост по всем ключевым позициям.
Расходы: Общий объем бюджетных затрат рассчитан на уровне около 476,7 млрд рублей в 2026 году, увеличиваясь до примерно 481,3 млрд рублей в 2028 году. Основное направление расходов связано с реализацией государственных программ и поддержкой социальной инфраструктуры.
Отдельно подчеркнуто значительное финансирование мероприятий, направленных на поддержку семьи и улучшение жилищных условий населения, а также инициативы, способствующие реализации приоритетных национальных проектов («Семья» и «Инфраструктура для жизни»).
Одной из ключевых мер поддержки является реализация программы социальной помощи гражданам Югры, особенно семьям с детьми и участникам специальной военной операции. Бюджет предусматривает выделение значительных средств на развитие инфраструктуры, социальные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения.
Более трети всех бюджетных ассигнований направляется на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, что подчеркивает стремление Дума поддерживать регионы в развитии социальной и экономической сфер.
Значение юбилейного заседания заключается не только в подведении итогов прошедшей пятидесятилетней деятельности, но и в определении перспектив дальнейшего развития региона. Принятие нового проекта бюджета отражает устойчивый вектор региональной политики и направлен на достижение устойчивого роста экономики и улучшения благосостояния жителей Югры.
Николай МЕРОВ