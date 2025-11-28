Дума Югры приняла закон об учреждении медали «За мужество и доблесть в специальной военной операции»
Медаль «За мужество и доблесть в специальной военной операции» учреждена в Ханты-Мансийском автономном округе. Инициативу на законодательном уровне утвердили сегодня депутаты Думы Югры, одобрив изменения в окружной закон «О наградах и почетных званиях».
Медаль станет поощрением для югорчан, ставших участниками специальной военной операции, за их мужество, доблесть и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Как отметили инициаторы законопроекта, действующая система наград в округе не содержит специальных наград для участников специальной военной операции, при этом аналогичные награды существуют в других субъектах Российской Федерации, например, в Приморском, Забайкальском краях, Тульской области, Ненецком автономном округе.
Награждение будет производиться по ходатайству руководителей некоммерческих организаций на основании представления командира воинской части. Также предусмотрено присвоение медали посмертно.
«Это инициатива самих бойцов, которую они озвучивали на наших встречах», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Как заметил заместитель главы региона Эдуард Исаков, в обсуждении со всеми вовлеченными общественными структурами проработаны вопросы, касающиеся категорий награждаемых.
«Проекты писем с алгоритмом действий для командиров уже подготовлены и будут направлены во все воинские формирования, где осуществляют службу югорчане», — добавил Эдуард Исаков.
Дизайн и внешний облик медали согласован с членами специально созданной рабочей группы, общественного совета при аппарате губернатора, Общественной палаты Югры, с региональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов специальной военной операции». На медали диаметром 32 миллиметра будет размещен герб автономного округа.
«Это решение подчеркивает вклад тех, кто заслуживает такой награды, а это практически все наши участники специальной военной операции. Таким образом они будут отмечены из заслуги перед своим отечеством», — прокомментировал решение председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Депутат седьмого созыва, ветеран СВО, первый командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов выразил благодарность коллегам и правительству региона за принятие такого важного решения.
«Ветераны специальной военной операции и действующие военнослужащие принимали участие вместе с коллегами в разработке проекта этой медали. От лица всех бойцов, кто вернулся с фронта, и тех, кто еще выполняет боевые задачи, я бы хотел поблагодарить нашего губернатора за поддержку этой инициативы, которая шла от наших ребят. Теперь у нас появится возможность отмечать наших боевых товарищей, которые геройски выполняют боевые задачи. Это для нас очень важно», — сказал Дмитрий Аксенов.
Он также прокомментировал инициативу фракции ЛДПР поощрять граждан, которые оказывают всевозможную поддержку участникам СВО, как в рамках волонтерской деятельности, так и в любой другой форме. Дмитрий Аксенов сообщил, что уже разработана медаль от Ассоциации ветеранов специальной военной операции, которая по решению совета Ассоциации будет вручаться в том числе и волонтерским организациям, которые помогают фронту.