Научно-практическая конференция «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы»
1-2 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске пройдет научно-практическая конференция «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы». Мероприятие станет площадкой для диалога между представителями власти, науки, образования и активными горожанами с целью выработки современных решений для развития городской среды.
Организаторами конференции выступили администрация города Ханты-Мансийска, МБУ «Научно-библиотечный центр», Югорский государственный университет и автономная некоммерческая организация «Ханты-Мансийское научное общество».
Ключевые цели мероприятия:
-
Объединение усилий науки, власти и общества для решения актуальных задач местного самоуправления.
-
Обсуждение концепции «гуманитарного наукограда» как перспективной модели развития неиндустриальных городов.
-
Повышение качества проектной и исследовательской деятельности на всех уровнях образования – от детского сада до ВУЗа.
-
Поддержка и развитие одаренных детей и молодежи города.
Программа конференции включает два насыщенных дня работы по нескольким направлениям:
1 декабря (Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо») будет посвящен образовательной и педагогической тематике. В этот день состоятся:
-
Научно-педагогическая сессия «Наука с детского сада» для педагогов дошкольного и начального образования.
-
Торжественное открытие с участием заместителя Главы города Ханты-Мансийска Т. В. Марютина.
-
Награждение победителей конкурса педагогических работников «Наука в школе».
-
Сессия «Критерии научности исследовательских проектов школьников».
-
Мастер-класс «Искусство публичной защиты проектов» для школьников от эксперта по риторике Сергея Сырова.
-
Лекция для родителей «Как содействовать интересу ребенка к научно-исследовательской деятельности».
2 декабря (Югорский государственный университет) будет сосредоточен на научных исследованиях и стратегическом планировании:
-
Презентация исследовательских работ аспирантов и студентов ЮГУ «Наука – городам: актуальные вызовы и современные решения». Молодые ученые представят проекты в области экологии, права, урбанистики и управления.
-
Сессия «Открытый микрофон «Мой путь в науку», где успешные ученые и руководители поделятся своим опытом со молодежью.
-
Ключевая экспертная дискуссия «Гуманитарный наукоград как вектор развития неиндустриальных городов», где обсудят перечень критериев для присвоения муниципальному образованию статуса гуманитарного наукограда.