фото: ugra-news.ru

Научно-практическая конференция «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы»

28.11.2025

1-2 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске пройдет научно-практическая конференция «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы». Мероприятие станет площадкой для диалога между представителями власти, науки, образования и активными горожанами с целью выработки современных решений для развития городской среды.

Организаторами конференции выступили администрация города Ханты-Мансийска, МБУ «Научно-библиотечный центр», Югорский государственный университет и автономная некоммерческая организация «Ханты-Мансийское научное общество».

Ключевые цели мероприятия:

 

  • Объединение усилий науки, власти и общества для решения актуальных задач местного самоуправления.

  • Обсуждение концепции «гуманитарного наукограда» как перспективной модели развития неиндустриальных городов.

  • Повышение качества проектной и исследовательской деятельности на всех уровнях образования – от детского сада до ВУЗа.

  • Поддержка и развитие одаренных детей и молодежи города.

 

Программа конференции включает два насыщенных дня работы по нескольким направлениям:

1 декабря (Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо») будет посвящен образовательной и педагогической тематике. В этот день состоятся:

 

  • Научно-педагогическая сессия «Наука с детского сада» для педагогов дошкольного и начального образования.

  • Торжественное открытие с участием заместителя Главы города Ханты-Мансийска Т. В. Марютина.

  • Награждение победителей конкурса педагогических работников «Наука в школе».

  • Сессия «Критерии научности исследовательских проектов школьников».

  • Мастер-класс «Искусство публичной защиты проектов» для школьников от эксперта по риторике Сергея Сырова.

  • Лекция для родителей «Как содействовать интересу ребенка к научно-исследовательской деятельности».

 

2 декабря (Югорский государственный университет) будет сосредоточен на научных исследованиях и стратегическом планировании:

  • Презентация исследовательских работ аспирантов и студентов ЮГУ «Наука – городам: актуальные вызовы и современные решения». Молодые ученые представят проекты в области экологии, права, урбанистики и управления.

  • Сессия «Открытый микрофон «Мой путь в науку», где успешные ученые и руководители поделятся своим опытом со молодежью.

  • Ключевая экспертная дискуссия «Гуманитарный наукоград как вектор развития неиндустриальных городов», где обсудят перечень критериев для присвоения муниципальному образованию статуса гуманитарного наукограда.  

ugra-news.ru 

