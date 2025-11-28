Центр адаптивного спорта Югры стал лауреатом Национальной спортивной премии
Центр адаптивного спорта Югры вошел в число лауреатов Национальной спортивной премии — 2025 в номинации «Надежда России». Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве в усадьбе А. К. Разумовского, на площадке Министерства спорта Российской Федерации.
Лауреатов одной из ключевых номинаций «Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта» объявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Победителем стала спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта». Награду получила заместитель директора Валентина Шумилина.
Премия проводится уже в 16-й раз и сохраняет статус главной государственной награды в сфере спорта, оставаясь ориентиром развития отрасли. В этом году в конкурсе приняли участие более 300 претендентов, распределённых по 18 номинациям, отражающим ключевые направления спортивной деятельности в России.
«В номинациях отражены ключевые направления спортивной деятельности, а номинанты — лучшие из лучших — задают самые высокие стандарты и служат ориентиром для будущих поколений», — отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.
Центр адаптивного спорта Югры получил высокую оценку за вклад в развитие инклюзивного спорта, подготовку спортсменов с инвалидностью и создание современных условий для тренировок. Особо отмечена работа учреждения с участниками специальной военной операции. Спортивные программы Центра помогают ветеранам восстанавливаться, возвращать физическую форму и адаптироваться к мирной жизни. Многие из них сегодня выступают на региональном и всероссийском уровне, в том числе в составе следж-хоккейной команды «Север».
Победа в номинации «Надежда России» закрепила статус учреждения как одного из ключевых центров адаптивного спорта в стране, задающего стандарты в подготовке спортсменов и развитии инклюзивной спортивной среды. Отметим, что награды Центр адаптивного спорта Югры уже удостаивался в 2015 году, а затем ежегодно входил в тройку номинантов.
Национальная спортивная премия была учреждена Правительством России в 2010 году. За эти годы ее лауреатами стали более 250 человек.
Добавим, что в этом году лауреатами премии стали многократный чемпион мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода, чемпионка мира и Европы по велотреку Яна Бурлакова, главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров и другие.