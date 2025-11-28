В Югре росгвардейцы поздравили женщин с Днем матери
В преддверии Дня матери военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме», в рамках которой организовали ряд торжественных мероприятий и поздравили женщин.
В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Урае и Когалыме офицеры Росгвардии навестили матерей военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Теплые слова благодарности за воспитание сыновей героев — защитников Отечества — прозвучали в адрес Татьяны Тихон, Веры Николаевой, Тамары Кутькиной, Татьяны Вятских, Светланы Хижняк, Людмилы Тетеревниковой и Людмилы Гиндосовой. Во время визита представители ведомства вручили женщинам праздничные открытки, памятные подарки и букеты цветов. Для матерей, лишившихся своих детей при исполнении служебного долга, этот жест стал важным знаком внимания и признания заслуг их сыновей.
По случаю праздника в подразделениях вневедомственной охраны состоялось чествование матерей. В Пыть-Яхе сотрудник Росгвардии младший сержант полиции Илья Соколов поздравил свою маму — Ахметьянову Гульназ, а в Радужном от имени руководства и всего мужского коллектива сотрудники отдела обратились к женщинам-коллегам и поздравили их посредством громкой связи, пригласив на торжественный концерт в детский сад № 12 «Буратино», где воспитатели и малыши подготовили замечательный утренник с веселыми танцами и инсценировками. В завершение мероприятия дети вручили мамам собственноручно сделанные подарки — яркие праздничные открытки.
«Это невероятные ощущения. Видеть сияющие глаза своего ребёнка — бесценно. Огромная благодарность воспитателям за их труд и за то, что они учат детей ценить и любить своих родителей. Такие моменты наполняют смыслом все наши старания и на работе, и дома», — поделилась впечатлениями сотрудник Радужнинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Алина Максютова.
