В Югре аккредитовали две новые спортивные федерации
В Югре официальный статус региональных получили две новые спортивные федерации. Такое решение было принято на заседании комиссии департамента физической культуры и спорта.
Аккредитацию прошли Федерация армрестлинга Югры и Федерация тхэквондо ГТФ автономного округа. Теперь они могут на законных основаниях формировать сборные региона для участия в российских и международных соревнованиях, проводить турниры высокого уровня, а также готовить тренеров и судей.
Аккредитация подтверждает растущую популярность этих видов спорта в регионе. Так, армрестлингом в Югре увлекаются более 1500 человек, он развивается в 12 муниципалитетах. Тхэквондо ГТФ объединяет свыше 100 спортсменов автономного округа.