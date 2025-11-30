Пять семей из Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
Пять югорских семей в числе трёх десятков победителей полуфинала УрФО вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской программы «Россия – страна возможностей».
Победители встретятся летом 2026 года в Москве, чтобы побороться в финале за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Право выйти в финал семьи югорчан завоевали, успешно пройдя серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний в соревновании 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа.
«В финал конкурса "Это у нас семейное" вышла 31 уральская семья! Но главное достижение: на протяжении всего проекта участники стали одной большой и дружной командой, и именно в этом – в единении, в радости быть частью чего-то большего – и заключается главная ценность нашего конкурса» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в финал вышли пять семей: семья Змановских, Мухаметшиных; семья Кашлатовых, Тихоновых, Катугиных, Терентьевых; семья Корольчук; семья Панасенко, Паньковых, Кобзарь, Попушой.
В команде закалённых турнирных бойцов, семьи Змановских и Мухаметшиных из поселка Перегребное и города Нягяни семеро участников. Родители воспитывают четверых детей. Два поколения участников семьи работают в энергетической промышленности – это дедушка Василий Дементьевич и папа Дмитрий. Сын Илья пошел по стопам семьи и в настоящий момент обучается по той же специальности, чтобы продолжить династию семьи. Общий стаж династии – 70 лет.
«Главное быть собой, быть семьей, поддерживать друг друга – мы простая семья, старались и выполняли задания, как и все! Быть семьей – это вытаскивать друг друга из передряг, не оставлять в беде, это все делать вместе, это помогать и поддерживать!» – говорят Змановские, Мухаметшины.
Также финалистами стала семья Кашлатовых, Тихоновых, Катугиных, Терентьевых из поселка Березово. В их команде 10 участников – супруги Екатерина и Иван, их дети 15-летний Дмитрий и 9-летняя Виктория, родная сестра мамы – Анна и ее дети Дарья, Ксения и Софья (7 лет). Старшее поколение в семье представляют дедушка Михаил Андреевич и бабушка Любовь Васильевна. Все взрослые участники семейной команды — многодетные родители, а в 2026 году Любовь Васильевна и Михаил Андреевич отметят 50 лет совместной жизни.
«Мы не верим, но очень рады, что прошли в финал!! Мы хотели попробовать, но никак не ожидали, что получится отлично выполнить задания. Все это благодаря семье. Любить друг друга, уважать, ценить – вот это главное. Вместе мы сила!» – отмечает семья.