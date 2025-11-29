Югорские дорожники открыли первый автозимник в Ханты-Мансийском районе
В Ханты-Мансийском районе начал работу первый в этом сезоне зимний путь для автомобилей. Трасса соединяет 13-й километр автодороги Ханты-Мансийск – Талинка с населенным пунктом Белогорье. Об этом говорится в телеграм-канале Управления автодорог округа.
Протяженность нового автозимника превышает 22 километра. Специалисты КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» полностью подготовили трассу к эксплуатации и установили все необходимые дорожные знаки. Межведомственная комиссия с участием представителей районной администрации, ГИБДД и ГИМС подтвердила соответствие зимника установленным нормативам.
Дорожные службы призывают водителей соблюдать особую осторожность при движении по зимникам и ледовым переправам. Соблюдение правил дорожного движения и требований установленных знаков поможет избежать аварийных ситуаций в зимний период.