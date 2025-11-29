Росгвардейцы Югры поддержали всероссийскую акцию в честь матерей
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли участие в ежегодной акции «С любовью к маме». Мероприятия прошли в нескольких городах региона и были приурочены ко Дню матери. Об этом пишет informugra.ru.
В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Урае и Когалыме офицеры навестили женщин, потерявших сыновей при исполнении воинского долга. Татьяне Тихон, Вере Николаевой, Тамаре Кутькиной, Татьяне Вятских, Светлане Хижняк, Людмиле Тетеревниковой и Людмиле Гиндосовой вручили цветы, памятные подарки и поздравительные открытки. Для них это внимание стало важным знаком признания заслуг их сыновей.
Праздничные события также организовали в подразделениях вневедомственной охраны. В Пыть-Яхе младший сержант полиции Илья Соколов лично поздравил свою маму Гульназ Ахметьянову. В Радужном сотрудники отдела провели торжественный концерт в детском саду «Буратино». Воспитатели и дети подготовили утренник с танцами и инсценировками.
Сотрудница Радужнинского отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Алина Максютова отметила, что видеть сияющие глаза своего ребенка — бесценно. Она выразила благодарность воспитателям за их труд и за то, что они учат детей ценить и любить своих родителей.
В завершение праздника дети вручили мамам открытки и подарки, сделанные своими руками. Акция «С любовью к маме» стала традиционной для Росгвардии и проводится каждый год по всей России.