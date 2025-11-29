В Югре подготовят новые учебники по истории региона
В Нижневартовске состоялся Форум инновационных образовательных практик «Край родной – моя Югра». Мероприятие, приуроченное к предстоящему 95-летию округа, собрало более 500 участников из Москвы и 20 муниципалитетов Югры. Федеральные эксперты, руководители социальной сферы и педагоги обсудили ключевые вопросы системы образования и представили передовые проекты.
Замгубернатора Югры Елена Майер сообщила о начале работы над новыми учебниками по истории региона для учеников 5–7-х классов. Партнером округа в этом проекте выступит научно-образовательный союз «Родное слово». Тираж изданий составит 80 тысяч экземпляров. Елена Майер уточнила, что уже определен план работы, составлен образовательный план для педагогов и выделено необходимое финансирование в рамках госпрограммы «Развитие образования».
Ознакомившись с выставкой инновационных практик, замгубернатора отметила высокий уровень работы югорских педагогов. Она подчеркнула, что создаваемая образовательная среда позволяет детям с ранних лет познавать уникальность родного края. Ярким примером служит учебно-методический комплекс «Край родной – моя Югра». Благодаря совместным проектам педагогов, детей и родителей ребята в увлекательной форме изучают историю, быт и природу Югры, учатся беречь ее богатства.
Председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко заявил, что проект обеспечит бесшовную программу исторического просвещения для детей от 3 до 14 лет. По его словам, любовь к Родине начинается с понятных ребенку вещей – родного города, природы, традиционных ценностей. Эти знания затем развиваются до понимания важности малой родины в масштабах большой страны.
В рамках форума прошло награждение победителей творческих конкурсов. В конкурсе «Югра — земля вдохновения» участвовали более 3000 детей, а на конкурс «Мульт-Югра» поступило около 350 анимационных фильмов. Гран-при завоевала работа «Игра-бродилка «Путешествие по Югре»» детского сада «Ромашка» из Нижневартовска. Лучшим мультфильмом признана картина «Там, где небо касается земли» Нижневартовской санаторной школы.
Инновационная программа «Моя Югра. Край, в котором я живу» реализуется в округе с 2017 года. В новом учебном году по ней пройдут обучение 85000 детей, а за 8 лет с уникальностью региона познакомились более 300000 юных югорчан.