Мастер-класс «Нумас юнт» («Умные игры»)
29 ноября в Центре народных художественных промыслов Югры состоялся мастер-класс по традиционной игре на палочках под названием щоӆ/туслы.
Главное правило игры: за две минуты поймать как можно больше палочек, причём только нечётное количество приносит очки. Для малышей есть упрощённый вариант − ловля палочки с тыльной стороны руки.
На занятиях участники знакомятся с играми: палочки щоӆ/туслы, разгадывание головоломки "Палочка стоимостью пяти лошадей", сборка кубика "Туман".
Все эти игры создают мастера-мужчины − они работают с деревом, костью.
«Детям очень важно потрогать природные материалы: ровдугу, кость, рог оленя. Через это они понимают, что такое настоящая традиция», − отмечает Надежда Богордаева-Молданова.
Игры проходят на полу − так же, как когда-то в избушке или в чуме. Можно играть на оленьей шкуре или на традиционных цыновках, сплетённых обско-угорскими мастерами.
Во взрослой категории каждая пойманная палочка, зажатая между пальцами, приносит десять баллов. Главное правило − поймать нечётное количество: непарная палочка откладывается в сторону и приносит одно очко.
Надежда Богордаева-Молданова рассказывает и об одном из старинных фокусов − пиӆӆы щоӆ, «безпарная палочка». Детям показывают, как палочки «просят пару», при этом ведущий говорит: «Безпарная палочка, безпарная палочка перейди ко мне». Этот принцип парности и непарности − важный смысловой элемент традиционной культуры.
Городской чемпионат по игре на палочках будет проводится во второй раз. Несколько лет назад состоялся окружной − с участием команд из разных районов, с индивидуальными и командными зачётами.
На декабрьском турнире будут судьи, подсчёт очков и призовые места. Проект «Нумас юнт» адаптирует традиционные игры обско-угорских народов для современной жизни и спортивных соревнований в городе.
Пётр Молданов