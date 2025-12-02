В Югре военнослужащий Росгвардии стал победителем регионального турнира по шахматам
Военнослужащие Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и их дети приняли участие в региональном турнире по быстрым шахматам, посвященном Дню Героев Отечества. Мероприятие проходило в Югорской шахматной академии города Ханты-Мансийска среди участников специальной военной операции – представителей различных организаций города.
Майор юстиции Дмитрий Р. занял 3 место, на 4 месте – капитан юстиции Магомед И. Впервые в соревнованиях принимал участие сын военнослужащего – 6 летний Рамазан.
«Для меня шахматная партия – это своего рода сражение на поле боя, поскольку и там, и здесь применимы стратегия и тактика. Поединки учат просчитывать ходы наперёд и предугадывать поступки противника», – поделился майор юстиции Дмитрий Р.
Победителям вручили дипломы, кубки и медали.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре