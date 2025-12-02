В Ханты-Мансийске подвели итоги XIV межрегионального конкурса «Музейный олимп Югры – 2025»
В Музее геологии, нефти и газа состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV межрегионального конкурса «Музейный олимп Югры». Мероприятие, прошедшее в Музее геологии, нефти и газа при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры собрало 52 финалиста из музеев Урала, Сибири и других регионов России.
В этом году конкурс впервые прошел в расширенном двухдневном и межрегиональном формате. 28 ноября в пространстве «Точка кипения» состоялся образовательный интенсив для всех финалистов. Под руководством приглашенных экспертов из Москвы – музейного проектировщика Ксении Филатовой (Российская государственная библиотека) и продюсера Александры Зотовой (Пушкинский музей) – участники в смешанных командах разрабатывали новые музейные проекты «с нуля». Этот день был посвящен созданию горизонтальных связей, обмену опытом и решению актуальных задач, стоящих перед современными музеями.
Кульминацией стала церемония награждения 29 ноября, где ведущий выступил в роли Хранителя Времени, «перелистывающего» на экране символические страницы «Книги хранителей наследия» – музейные проекты участников. Среди них и проект Горловского художественного музея, символизировавший неразрывную связь музейного сообщества. В торжественной обстановке и атмосфере приближающегося юбилея округа были объявлены победители в семи ключевых номинациях.
Ими стали и музеи Югры, и гости нашего региона:
- «Выставочный проект»: Постоянная экспозиция «Этот день мы приближали как могли...» Историко-краеведческого музея (г. Верхний Уфалей, Челябинская область).
- «Индивидуальный вклад в музейную практику»: Проект «Музеи Сыктывдина» Сыктывдинского музейного объединения (с. Выльгорт, Республика Коми).
- «Инновационные музейные практики»: «Стратегия достижения углеродной нейтральности» Музея геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск).
- «Научно-образовательные и просветительские программы музеев»: Проект «Юбилеи Учинского музея» Районного Учинского историко-этнографического музея им. А.Н. Хомякова (пгт. Половинка, ХМАО – Югра).
- «Социальные инициативы»: «Изучение наследия и популяризация феномена трансграничной реки Иртыш: опыт международного партнёрства» Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск).
- «Премия общественного признания»: «Сказы дедушки Музея» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (г. Нижний Тагил).
- «Премия музейного сообщества»: Цифровой проект «Узнать за 60 секунд!» Сургутского краеведческого музея (г. Сургут).
Лауреатов определял авторитетный экспертный совет, в состав которого в этом году вошли 10 специалистов из разных регионов России. Члены жюри оценивали проекты по ряду критериев, включая актуальность, новизну и соответствие целевой аудитории.
Экспертный совет конкурса:
- ГАЛИНА ЖУШМАН, руководитель проектов городской среды Управления социальных инвестиций ПАО "Газпром нефть".
- СЕРГЕЙ КАВЫЧКИН, музейный эксперт, 3-D дизайнер, мастерская интерактивного музея "Ньютон Парк", Красноярский край.
- ЕКАТЕРИНА ВЕЦВАГЕР, директор Тарского историко-краеведческого музея, Омская область.
- ЕЛЕНА РУЧЬЕВА, старший научный сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки», Чукотский автономный округ.
- АЛЕКСАНДРА КЛЫКОВА, директор Тарского художественного музея, Омская область.
- ТАТЬЯНА МАРТЫНОВА, главный редактор Всероссийского журнала «Музей» Издательского дома «Панорама».
- ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА, главный специалист службы научно-технической информации, куратор корпоративного геологического музея филиала «Газпром ВНИИГАЗ Ухта», Республика Коми.
- АЛЕКСАНДРА ЗОТОВА, руководитель молодежного направления Пушкинский.Ю Пушкинского музея, Москва.
- ВИКТОР САФОНОВ, директор Белогорского краеведческого музея, Амурская область.
- КСЕНИЯ ФИЛАТОВА, руководитель специальных проектов Российской государственной библиотеки, Москва.
«В 2025 году мы рискнули сделать наш конкурс межрегиональным. Это был наш осознанный выбор. И потому что конкурс должен развиваться, и потому что музейные институции Югры переросли границы региона и готовы представлять свои экспозиционные, выставочные решения другим территориям, на суд нового зрителя и эксперта.
На конкурс поступило больше 100 проектов из 15 регионов страны, включая Новороссию. Это смелые эксперименты, показывающие поиск новых форм и смыслов. Проекты, которые стараются быть не просто выставками, а целыми событиями, способными увлечь любого посетителя, заставить его сопереживать, найти что-то личное, открыть новое знание о своей территории. Так же как образовательный акселератор, состоявшийся впервые для финалистов конкурса. Это объединило регионы в работе над проектами на стадии идеи. Надеюсь, эта новая для нашего конкурса площадка прошла эффективно и помогла профессиональному сообществу стать дружнее» – прокомментировала директор Департамента культуры ХМАО – Югры Маргарита Козлова.
«Музейный олимп Югры» сегодня - это уже не просто конкурс. Это диалоговая площадка, где встречаются идеи и рождаются смыслы; место, где музеи, независимо от размера, обмениваются смелыми и прорывными практиками. И мы видим, насколько эта площадка сегодня востребована, актуальна и необходима.
Теперь наша ключевая задача – системно обогащать эту площадку практической образовательной составляющей. Мы стремимся к тому, чтобы «Олимп» стал своеобразным мостом для роста и партнерства. Здесь проекты обретают масштаб – музеи находят единомышленников, создают совместные инициативы, получают поддержку для реализации смелых идей.
Особенно важно, что конкурс дает возможность небольшим муниципальным музеям заявить о себе, вывести свои уникальные проекты на межрегиональный уровень и получить новый импульс для развития. Именно так мы создаем будущее, в котором музеи будут живыми, востребованными и сильными в любом, даже самом отдаленном уголке нашей страны», – отметил директор Музея геологии, нефти и газа Александр Паньков.