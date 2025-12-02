Югорчан приглашают принять участие в конкурса эссе в рамках Открытого диалога «Будущее мира»
Национальный центр «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы "Третий Рим" объявляют о запуске конкурса эссе в рамках Открытого диалога «Будущее мира: Новая платформа глобального роста».
Открытый диалог, состоявшийся в апреле 2025 года, привлек внимание представителей более чем ста государств и стал площадкой для конструктивного обсуждения путей формирования устойчивого экономического роста, основанного на ресурсах и человеческом капитале стран Мирового большинства.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность регулярного проведения подобного мероприятия и предложил создать экосистему для совместного обсуждения и воплощения инновационных решений.
Конкурс эссе приглашает участников представить свои идеи по следующим направлениям:
- Инвестиции в человека
- Инвестиции в технологии
- Инвестиции в связанность
- Инвестиции в среду
Прием заявок открыт с 7 октября 2025 года и продлится до 26 декабря 2025 года. Работы будут приниматься через специальный раздел личного кабинета на официальном сайте dialog.russia.ru.
Лучшие эссе войдут в шорт-лист конкурса, а их авторы получат приглашение принять участие в финальном мероприятии, которое пройдет в Москве весной 2026 года.