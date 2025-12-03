Мужские ремёсла обских угров: изготовление ножа
С 25 по 30 ноября в Центре ремёсел Югры состоялся научно-практический семинар, посвящённый мужским ремёслам обских угров. Основное внимание было уделено технологии изготовления традиционного узкого острого ножа «Щухри». Практическую часть вёл народный мастер Сергей Хозумов. Участниками стали сотрудники музеев и культурных центров, мастера народных промыслов, преподаватели, студенты и все, кто интересуется культурой хантов и манси.
В традиции обских угров ножи имели как практическое, так и символическое значение. «Щухри» относился к типу ножей, которые мужчины постоянно носили в ножнах. Им просверливали отверстия, обрабатывали кость, шлифовали детали упряжи. Нож считался связанным со своим владельцем: размер подгоняли «под руку», а сам предмет использовали и в обрядах − от гадания до защиты. С ним связано много поверий: нож нельзя красть, сваты обменивались ножами перед свадьбой, дядя дарил нож племяннику для передачи удачи.
На открытии семинара директор Центра ремёсел Марина Кабакова отметила, что мужские ремёсла опираются на природные материалы и сохраняют традиционный облик. По её словам, сегодня особенно важно создавать условия для обучения мужчин ремеслу, поскольку в городской среде такие навыки часто не передаются. В Центре нож выбран символом мужского направления развития ремёсел.
Изготовление ножа требует качественного материала. Пока участникам выдали готовые заготовки, но в будущем планируется обучать и заготовке древесины. Для этого нужно уметь выбирать нужную породу, правильно сушить и хранить дерево.
Мастер-класс Сергея Хозумова стал живой передачей традиции, полученной от старших родственников. Желающих оказалось больше, чем ожидалось, однако всем удалось пройти путь изготовления ножа − от обработки металла и дерева до готового изделия, которое каждый унёс с собой.
Пётр Молданов