Живой пример служения Отечеству: «Знание» по всей стране проведет лекции о героях СВО
Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата отмечается в России ежегодно 9 декабря как символ уважения к воинской доблести и подвигу. Тематические мероприятия пройдут с 1 по 14 декабря.
Для выступлений просветительская организация подготовила мастер-лекцию, в основу которой лег новый выпуск новелл Знание.Герои. Он включает 15 историй героев СВО. В них рассказывается не только о героических поступках на фронте, но и об их жизни в мирное время – о силе духа, стойкости, человечности и вкладе в развитие общества после возвращения.
Мероприятия пройдут в 89 регионах России. В качестве лекторов выступят школьные библиотекари и заведующие музеями образовательных учреждений, советники по воспитанию и представители лекторского актива Общества «Знание» в регионах. Они расскажут о славных победах нашей армии, поговорят о суверенитете страны и институтах, обеспечивающих национальную безопасность. Также ребята узнают о структуре силовых ведомств Российской Федерации и основных направлениях их деятельности. Красной линией лекции станет героизм, который будет раскрыт на примере участников специальной военной операции, ставших героями нового сборника графических новелл Знание.Герои.
В новый выпуск вошли истории участников президентской программы «Время героев», подопечных фонда «Защитники Отечества» – Героев РФ Владислава Головина, Артура Орлова, Романа Кулакова, Андрея Митяшина, Ивана Болдырева, Александра Шептухина, Залибека Умаева, Максима Шоломова, Николая Соколова, Эдуарда Казымова, Владимира Сайбель и орденоносцев Виталия Дроздова, Дениса Погодина, а также героя СВО Павла Фадеичева. Особое место в сборнике занимает подвиг первой женщины, которая получила звание Героя Российской Федерации с начала спецоперации, Людмилы Болилая.
«Герои России, участники специальной военной операции — это живой пример подлинного служения Отечеству, пример стойкости, мужества, силы духа. Их судьбы учат нас тому, что любовь к Родине измеряется не словами, а поступками. Мы хотим, чтобы ребята, читая эти новеллы, почувствовали связь поколений, осознали настоящую цену мира и ответственность за свою страну. Я убежден, что эти истории станут для них источником вдохновения, зажгут желание внести собственный вклад в развитие России», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Напомним, что проект графических новелл о героях спецоперации был инициирован в 2022 году Российским обществом «Знание» и Университетом «Синергия». Первые истории Героев СВО создавались студентами факультета анимации Университета «Синергия», автором нового выпуска стал лектор Российского общества «Знание», писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.