Юбилейные Лопаревские чтения стартуют завтра в Ханты-Мансийске
4 и 5 декабря в Государственной библиотеке Югры пройдет научно-практическая конференция «X Лопаревские чтения». Мероприятие соберет исследователей, архивистов, педагогов и студентов для обсуждения вопросов исторического краеведения региона.
В первый день работы участники рассмотрят наследие известного ученого Хрисанфа Лопарева и историю села Самарово. Секция будет посвящена его научной деятельности, отражению трудов в зарубежных исследованиях, а также судьбам жителей и культурным традициям старинного поселения.
Во второй половине дня внимание перейдет к ключевым событиям и персоналиям в истории Югры. Специалисты расскажут о рукописных архивах, развитии медицины и образования, а также о вкладе библиотек в годы Великой Отечественной войны.
5 декабря конференция продолжит работу в формате круглого стола «Цикличность краеведения. История с продолжением». Педагоги и библиотекари представят современные методики преподавания краеведения и просветительские проекты. Завершится программа презентацией новых изданий по истории региона.