Электронное свидетельство пенсионера стало доступно на Госуслугах

На портале «Госуслуги» в рамках раздела «Выход на пенсию» появилась новая опция — оформление электронного свидетельства пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения своего статуса при получении льгот и скидок, например, в аптеках, музеях и магазинах.