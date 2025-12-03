Электронное свидетельство пенсионера стало доступно на Госуслугах
На портале «Госуслуги» в рамках раздела «Выход на пенсию» появилась новая опция — оформление электронного свидетельства пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения своего статуса при получении льгот и скидок, например, в аптеках, музеях и магазинах.
Электронное свидетельство призвано заменить бумажный документ в большинстве бытовых ситуаций. С его помощью можно:
- Подтвердить право на социальные, медицинские и транспортные льготы.
- Получить специальные предложения и скидки в торговых сетях и учреждениях, участвующих в программах поддержки пенсионеров.
Как отметил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, новый сервис создан для комфорта людей старшего поколения, которые уже активно пользуются цифровыми услугами.
«В 2024 году мы запустили на Госуслугах жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — сказал Григоренко.
Напомним, каталог жизненных ситуаций на портале Госуслуг уже включает более 40 федеральных подборок услуг. До конца 2025 года их количество планируется увеличить до 70.