Президент России наградил югорские семьи за родительский труд
Глава государства Владимир Путин отметил государственными наградами двух семей из Югры. Высокие знаки отличия вручены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ подписан президентом от 2 декабря, документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Супруги Виктор и Наталья Мурзаковы удостоены ордена «Родительская слава». Эта награда полагается родителям, которые воспитали семерых или более детей. Другой югорской семье — Артуру и Зульфии Курманбаевым — вручена медаль ордена «Родительская слава». Ей отмечают воспитание четырех и более детей. Обе семьи получили признание за свой значительный вклад в семейные ценности.