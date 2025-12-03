Отделение Социального фонда России по ХМАО - Югре обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 96 тысяч югорчан
Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в Югре получают более 96 тысяч жителей. Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и их семьи, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также члены их семей, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, семьи участников Великой Отечественной войны и др.
Подать заявление на получение ЕДВ можно онлайн на портале госуслуг, а также при личном визите в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре или МФЦ. Людям с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно, все необходимые сведения региональное Отделение получает при межведомственном взаимодействии.
При желании получатели взамен части ЕДВ могут выбрать набор социальных услуг, в который входят обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путёвки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. Исключение составляют Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, в том числе ветераны боевых действий – им ЕДВ предоставляется в виде денежных выплат.
Если у человека несколько оснований на выплату, например, он ветеран с инвалидностью, то можно выбрать более выгодный для себя вариант получения ЕДВ по одной из категорий. Пенсионеры получают ежемесячную денежную выплату вместе с пенсией.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
