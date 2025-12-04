Легенды Ямала. Живопись. Графика. Скульптура
5 декабря, в дни празднования 95-летия со дня образования Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, состоялась презентация выставки «Легенды Ямала. Живопись. Графика. Скульптура». Выставка осуществляется в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество» и перекрестного выставочного проекта, включающего показ произведений Г.С. Райшева в Салехарде.
Впервые в Югре будет представлено уникальное художественное явление, связанное с формированием профессионального изобразительного искусства коренных народов Ямала. В состав выставки из фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского войдут более 30 избранных произведений известных авторов – носителей древней северной культуры:
графика Талигиной Надежды Михайловны, кандидата исторических наук, художницы-исследователя культуры северных (сынских) хантов;
живопись Лара Леонида Алексеевича, ненецкого художника, педагога и учёного;
живопись, графика, скульптура Худи Игоря Лемовича, ненецкого художника, мастера декоративно-прикладного искусства, педагога;
скульптура, традиционное народное искусство Хартаганова Геннадия Ефремовича, самобытного мастера – представителя шурышкарских ханты.
В разнообразных произведениях плеяды первых национальных художников Ямала зрители откроют для себя не только образы сохранившейся древней культуры, но и созданный авторами самобытный художественный стиль.
Все эти авторы связаны с историей художественного отделения Салехардского окружного училища искусств и являются учителями и наставниками поколения ямальских художников ХХI века.
Выставка продолжит работу до 22 февраля 2026 года.