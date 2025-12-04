В Югре отметили значимость мер по обеспечению жильем представителей КМНС
Новый порядок предоставления и распределения субсидий на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера уже в ближайшее время позволит обеспечить жильем несколько тысяч югорских семей. Напомним, такое решение правительство Югры приняло в ноябре этого года.
Как заметил тогда губернатор Руслан Кухарук, в рамках ранее действовавшей программы по заявкам, полученным до 31 декабря 2014 года, эту меру поддержки получили более 5 тысяч югорских семей.
«Новая программа позволит со следующего года возобновить прием заявок. Ее разработка велась совместно с Ассамблеей представителей коренных малочисленных народов Севера, аппаратом уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Югры. Это принципиальная задача», — отметил Руслан Кухарук.
По словам председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе Югры Еремея Айпина, принятый документ отражает одну из актуальных и жизненно важных проблем жителей югорских поселений.
«К нам приходило много обращений, когда эта программа была приостановлена. Теперь она перезапускается. Сейчас в очереди стоит более трех с половиной тысяч жителей нашего округа, которые смогут войти в эту программу через муниципалитеты и получить жилье в ближайшие годы», — высказался Еремей Айпин.
Он отметил, что создание жилищного фонда в местах проживания коренных народов и решение вопросов по трудозанятости волнуют многих югорчан. С реализацией программы одна из этих проблем будет решена, потому что закрепление жителей, которые заняты в традиционных отраслях хозяйствования на сельских территориях автономного округа — это один из ключевых моментов.
«Ведь мы также увеличиваем жилищный фонд в сельских территориях, в том числе не только для коренных жителей, но и для специалистов, которые приезжают в села. Это врачи, учителя, работники социальной сферы и так далее», — заявил вице-спикер Думы Югры.
Строительство жилья в малых поселениях даст толчок их социальному и экономическому развитию, а также скажется на поддержке традиционного уклада жизни и культуры коренных народов, считает Еремей Айпин. По программе можно будет приобретать не только новое, но и вторичное жилье. Это расширит для участников программы выбор и возможности получения подходящих вариантов. В то же время это способствует поддержке застройщиков, которые испытывают сегодня непростые времена.
«Когда мы обсуждали программу, речь шла в том числе о стимулировании строительства новых жилых объектов в муниципальных образованиях, районных центрах, сельских поселениях. Чтобы найти специалиста, особенно из числа молодёжи, чтобы он мог приехать куда-то работать или учиться, надо построить и предложить ему современное благоустроенное жильё. Это очень важно не только для округа. Это в целом общегосударственная задача - закреплять людей за теми территориями, где они родились. Это показатель стабильного социально-экономического развития территорий», — заметил многолетний глава Ассамблеи представителей КМНС.
Он выразил признательность правительству автономного округа. Теперь муниципалитетам необходимо своевременно подготовить нормативные акты, чтобы без проволочек запустить программу уже с начала следующего года.
Поддержку принятого решение выразила уполномоченный по правам коренных народов Югры Людмила Алферова, которая заметила, что более 10 лет многие жители округа не имели возможности подать заявление для участия в программе. Поэтому в ходе выездных встреч, мероприятий, консультаций уполномоченного жилищный вопрос зачастую становится первостепенным, отмечает Людмила Алферова:
«Растут дети, появляются новые семьи. И естественно, потребность в улучшении жилищных условий всегда сохраняется. Новая программа — это еще и свидетельство должного внимания, заботы о коренных малочисленных народах Югры».
Мера имеет большое значение для региона еще и потому, что, как показывает жизнь на протяжении столетий, коренные жители остаются на своей земле, в отличие от многих из тех, кто приезжал сюда, строил какие-то планы, но затем, уже в пенсионном возрасте, все равно возвращался на большую землю, добавляет уполномоченный.
«Для представителей КМНС это нехарактерно. Мы живем оседло, поддерживаем свои традициями. И часто возникает необходимость в преклонном возрасте решить вопрос с обеспечением жилья, чтобы это не становилось такой серьезной проблемой для граждан. Поэтому я искренне благодарна нашему правительству за решение о возобновлении этой программы. Предварительно проделана большая работа, обсуждения на различных площадках. И очень хорошо, что нас в итоге услышали. Практически были учтены все наши пожелания», — подчеркнула омбудсмен.
Она напомнила, что жилищный вопрос прозвучал одним из первых сразу после ее назначения уполномоченным по правам коренных народов Югры. И принятие решений по новому порядку распределения субсидий на жилье вошло в число ее первоочередных задач.
«Важно, что при этом мы не делим представителей КМНС на различные категории. Есть те, кто относится к местам компактного проживания, и те, кто живет в крупных населенных пунктах. Но в итоге субсидию смогут получить все. Не секрет, что в Ханты-Мансийском автономном округе недвижимость стоит недешево. Для жителей крупных населенных пунктов из числа КМНС, кто не вошел в 631-е постановление Правительства РФ, это практически единственная мера государственной поддержки, на которую они могут рассчитывать, чтобы приобрести жилье. А в процессе реализации программы в Югре будут рождаться новые семьи, поэтому потребность будет сохраняться, мы это понимаем. Но сейчас вопрос будет решен для трех с лишним тысяч семей», — заметила Людмила Алферова.
Она заверила, что аппарат уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Югры обязательно будет сопровождать эту программу. Одна из задач — довести всю необходимую информацию до югорских семей, которых она охватывает. Людмила Алферова подчеркнула, что сегодня многие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий.
«Кто-то снимает, кто-то оказался в тупиковой ситуации с выплатами ипотечных кредитов и так далее. Все эти семьи должны находиться в фокусе нашего внимания. Будем консультировать. У нас в обращении много вопросов по улучшению жилищных условий. Сейчас необходимо дождаться, когда будет проведена вся подготовительная работа на муниципальном уровне. Нужно обеспечить сопровождение тех семей, кто особенно остро нуждается, помочь с формированием пакета документов и так далее. Это же относится и к списку граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, многие не еще подали документы, чтобы их внесли в этот список. Но я считаю, что этот критерий не должен помешать получению новой меры государственной поддержки. Это уже будет следующий вопрос, который нужно будет решить», — подытожила Людмила Алферова.