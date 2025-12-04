На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев

Новый порядок предоставления и распределения субсидий на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера уже в ближайшее время позволит обеспечить жильем несколько тысяч югорских семей. Напомним, такое решение правительство Югры приняло в ноябре этого года.