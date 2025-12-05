5 декабря – День волонтёра!
В России 5 декабря празднуется День волонтёра (добровольца). Он был установлен Указом Президента РФ в 2017 году.
Волонтёр (доброволец) – это человек, который по собственной инициативе и без расчёта на материальное вознаграждение помогает другим людям, участвует в общественно значимых проектах, вкладывает свои силы, время и профессиональные навыки в решение проблем общества.
17 сентября 2025 года исполнилось уже три года со дня образования волонтёрского движения «Шьём для наших» города Ханты-Мансийска. Сюда откликнулись неравнодушные люди для оказания добровольческой помощи ребятам на СВО. Одной из целей было помочь в обеспечении участников специальной военной операции тёплой одеждой и шерстяными носками. К движению присоединились также швеи и вязальщицы из сёл Выкатного и Бобровского Ханты-Мансийского района.
Постепенно список оказаний услуг расширился, и мастерицы кроме всего этого плетут маскировочные сети, изготавливают свечи, шьют антидроновые одеяла, сувенирную продукцию. К волонтёрскому движению некоторые присоединяются семьями, рабочими коллективами, а кто-то оказывает материальную помощь.
Поздравляем всех с праздником! Вместе мы – сила, вместе мы приближаем Победу!
Тамара Мерова