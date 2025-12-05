Природнадзор Югры начал патрулирование в рамках операции «Ель»
В преддверии новогодних праздников в Югре стартовала традиционная профилактическая операция «Ель». Она направлена на охрану молодых хвойных деревьев от незаконной вырубки.
Сотрудники Ханты-Мансийского управления Природнадзора совместно с полицией и работниками природного парка «Самаровский Чугас» проводят рейды по городу и району. Их задача — пресекать незаконную заготовку и перевозку новогодних елей. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ с штрафом от 3000 до 4000 рублей и возмещением ущерба. Если размер ущерба превысит 5000 рублей, может наступить уголовная ответственность по статье 260 УК РФ с более серьезными санкциями.
Для тех, кто хочет купить ель или сосну по правилам, во второй половине декабря в Ханты-Мансийске откроются елочные базары. Их точные адреса будут опубликованы дополнительно. В ведомстве призвали жителей соблюдать лесное законодательство, чтобы не омрачать праздник и встретить Новый год экологично.