«Что сновидение мне пророчит? (Сновидческая культура хантов)»
6 декабря на онлайн-платформе Российского общества «Знание» пройдёт лекция «Что сновидение мне пророчит? (Сновидческая культура хантов)» от кандидата исторических наук Татьяны Молдановой.
Лектор с детских лет была погружена в мир хантыйских сновидений и знакома с практикой коррекции поведения детей и подростков через расшифровку сновидческих образов и их проработку.
В доступной форме Татьяна Молданова расскажет о традиционных методах работы со снами у хантов и объяснит их важность в современной жизни. Сновидение – это спектакль «души», через посредство сновидческих образов бессознательные содержания психики выводятся на уровень сознания и таким образом демонстрируются физические или психические проблемы сновидца. Путь корректировки – выведение негативных эмоции в нужное русло через посредство ритуализованных действий.
Регистрация: https://znanierussia.ru/events/sila-v-mnogoobrazii-yazyk-i-tradicii-raznyh-narodov-rossii-195789
Пётр Молданов