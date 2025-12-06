В Ханты-Мансийске в музее Природы и Человека открылась необычная выставка «Океания. Красота и Магия».
В стенах этого музея получился совместный проект с музеем Мирового океана города Калининграда. Символично, что в проекты этих двух музеев тесно соседствуют с юбилеем автономного округа Югры и празднованием восьмидесятилетия Калининградской области.
Музей Природы и Человека с июня месяца представляют жителям и гостям Калининграда уникальную возможность познакомиться с далекой историей нашей планеты. Так в выставочном центре «Пакгауз» на Набережной исторического флота в Калининграде представляется выставочный проект «Бивни и клыки». В экспозиции собраны одни из самых известных и впечатляющих артефактов древнейшей фауны: бивни мамонтов, остеологическая коллекция вымерших и современных видов животных, археологические находки, изысканные изделия косторезного искусства.
В основе концепции «Красота и магия» имеется возможность показать самые изящные и уникальные предметы разных народов, племен. Это предметы, которые с одной стороны должны были украшать этих людей, с другой стороны участвовать в обрядах, в ритуалах, и соответственно, сопровождать их в течение всей жизни. Казалось бы, представлены простые предметы, выполненные из природных материалов, таких как изделия из кости, жемчугов и кораллов, раковин и перьев, травы и глины, но стоит задуматься глубже о тех, когда и кем они были исполнены, какую функцию или код несёт каждый из этих предметов. Очень интересную и познавательную экскурсию для посетителей выставки провела специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея Мирового океана город Калининграда Снежана Сергеевна Хрущева.
Прежде она поприветствовала от лица генерального директора ФГБУК «Музея-заповедника «Музея Мирового океана» Дениса Алексеевича Миронюка за сотрудничество и поблагодарила за возможность рассказать об исключительной этнографической коллекции, которая без прикрас является настоящей жемчужиной, украшением морского выставочного центра в приморском городе Калининградской области, Светлогорске.
Площадки выставочного залов музея Природы и Человека позволили выстроить довольно чётко предметы и всю коллекцию, где можно условно всё посмотреть и получить информацию по странам зарождения каждой экспозиции. Каждый экспонат здесь — подлинный, каждая деталь — часть духовного кода. И география их также обширна, здесь и Индостан, Индокитай, острова Океания, Папуа-Новая Гвинея, Бали, Таити и другие.
Данная выставка — это лишь малая часть одной из лучших в мире этнографических коллекций, которая собиралась в течение десятилетий немецким путешественником Хубертом Матишеком, а в музее Мирового океана появилась благодаря предпринимателю и меценату Владимиру Ивановичу Щербакову.
Впрочем, посмотреть и ощутить всю заворачивающуюся красоту и магию можно будет до 5 апреля 2026 года.
Тамара Мерова