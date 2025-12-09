Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков поздравил югорчан с Днем Героев Отечества
Уважаемые жители автономного округа!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
В сложные, переломные моменты истории люди всегда вставали на защиту Родины, проявляли мужество, совершали героические поступки. Не является исключением и день сегодняшний, когда сыны России вновь находятся на переднем крае, обеспечивают безопасность государства в зоне специальной военной операции.
Среди них немало югорчан, с честью выполняющих свой воинский долг, настойчиво идущих к победе. Они с честью решают боевые задачи, делом доказывают преданность Отчизне, отстаивают наше общее право вершить ее судьбу.
В этот день мы отдаем дань уважения и тем, кто с лучшей стороны проявил себя в мирное время, кто смог принять безоговорочно верное решение в экстремальной ситуации, кто, рискуя собой, спас чью-то жизнь, совершил гражданский подвиг. Врачи, спасатели, пожарные, добровольцы, а также представители других профессий – вот те, кого с полным право мы можем назвать героями нового времени, Героями Отечества.
Не сомневаюсь, что история России и впредь будет складываться из честных и храбрых поступков таких людей – тех, для кого понятия чести и долга дороже всего на свете.
Желаю вам, уважаемые югорчане, здоровья, оптимизма, новых свершений и всего самого доброго. С праздником!
Председатель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Борис Хохряков