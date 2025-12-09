Какие меры поддержки военнослужащим, участникам СВО и их семьям предоставляет Отделение СФР по ХМАО – Югре?
9 декабря в России отмечают день Героев Отечества: этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград и означает подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники специальной военной операции и члены их семей, имеют право на получение социальных льгот и выплат от Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Среди них: ежемесячные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации, пособия на детей семьям военнослужащих, пенсии по инвалидности и другие выплаты и льготы.
Повышенные пенсионные льготы
Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере из расчёта 3,6 пенсионных коэффициента в год (вместо 1,8).
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или мобилизации
Жены призывников могут рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если муж проходит военную службу по призыву (мобилизации) или учится на первом курсе военного училища или военной кафедры. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. Пособие представляется в фиксированном размере — 63 997,50 рублей.
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или мобилизации
Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (или мобилизации), имеет право на получение ежемесячного пособия на ребёнка до трёх лет. Помимо мамы, это пособие могут оформить опекун ребёнка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка. С 1 февраля размер пособия составил 27 427,50 рубля.
Документы на выплаты пособий можно подать лично в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре, МФЦ или на портале госуслуг.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий
Граждане, которым присвоен статус ветерана боевых действий, а также звание Героя России получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Отделение СФР по ХМАО – Югре назначает ее автоматически на основании данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.
Направление на санаторно-курортное лечение
С 2025 года Социальный фонд предоставляет свои реабилитационные центры для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Подать заявление на предоставление услуги можно в любой клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре. С марта появилась возможность подать электронное заявление на портале госуслуг.
Кроме того, военнослужащим не только предоставляют саму реабилитацию, но и компенсируют затраты на проезд до центров и обратно.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09:00 до 18:00, вт.- пт. с 09:00 до 17:00).