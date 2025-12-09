Губернатор Югры поблагодарил земляков за обращения и неравнодушие к жизни региона

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с МВД обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время проведения Международных соревнований по боксу, биатлону и хоккейного матча ВХЛ, проходивших в Югре с 3 по 7 декабря 2025 года.