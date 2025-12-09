Губернатор Югры поблагодарил земляков за обращения и неравнодушие к жизни региона
Завершилась прямая линия губернатора Югры Руслана Кухарука. От жителей региона поступило более 1700 сообщений. Два с половиной часа в прямом эфире провел руководитель автономного округа, отвечая на вопросы и обращения земляков.
«Я думаю, что можно было ещё нам ответить на ряд вопросов, которые сегодня касаются развития нашего региона и отдельно каждого муниципалитета. Благодарю за активность, за вашу неравнодушную позицию. Наше общение с жителями – прямой контакт, обратная связь всегда помогает сверить правильность принимаемых решений и ориентироваться на то, что сегодня действительно важно прежде всего для жителей нашего региона. Именно это я ставлю во главу решений, которые принимаются в правительстве. Это всегда возможность сверять правильность своих действий с теми задачами и ориентирами, которые для нас определяют неравнодушные люди, те, кто направил свои вопросы и предложения», – подчеркнул глава региона.
Он подчеркнул, что инициативы и предложения жителей, озвученные во время прямой линии, ориентированы в будущее и на решение конкретных задач и проблем.
«Мы все берем в работу, каждое заявление, каждое обращение каким бы каналом оно не поступило. Для тех, кто работает в органах власти, это самый главный ориентир оценки качества эффективности нашей с вами работы. Поэтому я обращаюсь к коллегам в том числе тем, кто работает в департаментах и службах Югры, кто представляет наши общественные организации, ориентироваться на те, запросы и вопросы, которые направляют жители на прямую линию. Спасибо огромное за неравнодушное отношение к развитию нашего региона, к развитию нашей страны, как всегда, остаёмся на связи и на прямой линии, независимо от того прямой это эфир либо мы находимся на расстоянии», – сказал Руслан Кухарук.