История Ювана Бороды
9 декабря в Музее «Торум Маа» состоялось открытие выставки «История Ювана Бороды» из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни», посвящённой истории ивдельских манси с реки Пелым.
С приветственным словом к гостям выставки обратилась Ирина Степановна Ксенофонтова, сотрудник музея "Торум Маа":
- Добрый день, сегодня мы открываем очередную выставку из цикла "История семьи в истории страны. След прожитых жизней". Это стало уже многолетней доброй традицией нашего музея — встречать День округа историей семьи народов ханты или манси. Сегодняшняя наша выставка называется "История Ювана Бороды". Она посвящена истории манси селения Горёвка на берегу реки Пелым в Ивдельском районе. Эта выставка нам предоставлена музеем «Отражение» из пгт Талинка Октябрьского района. По счёту это уже двадцать четвёртая выставка, и вторая, которая предоставлена нам с другой территории. Мы не работали над этим материалом, это готовый материал, который предоставил музей «Отражение».
Директор музея «Торум Маа» Елена Терентьевна Федотова поприветствовала гостей и подчеркнула важность выставки для сохранения исторической памяти:
— Дорогие друзья, я очень рада представить вам выставку, которая продолжает наш цикл «История семьи в истории страны. След прожитых жизней». Именно такие простые люди своими поступками, мыслями и мудростью творят историю. В стремительном потоке времени не должно быть забыто ни одно имя, ни один род. Очень важно, что сегодня с нами здесь присутствуют потомки — благодаря им эта история оживает.
Главный герой выставки Иван Ильич Куриков — рыбак, оленевод, пользующийся большим уважением земляков. Его жизнь была неразрывно связана с традициями и культурой своего народа. За характерную внешность, а именно рыжую бороду – односельчане прозвали его Юван Борода. Но известность он получил не только благодаря своей внешности. Иван Ильич виртуозно владел старинным музыкальным инструментом – санквылтапом.
Родился в деревне Лямья-Пауль в Ивдельском районе. Создавая свою семью, взял в жены 17-летнюю Марию Ивановну Дунаеву из д. Вершина на реке Атымья. Поселился в д. Гарёвка в верховьях реки Пелым.
Во время открытия выставки сотрудник музея пгт. Талинка Октябрьского района Альфия Габдулахатовна Лыкова поделилась впечатлениями от совместной работы:
- Анисья Ивановна передала в музей предметы и фотографии, которые легли в основу выставки. По снимкам было видно: здесь не только местные, но и множество приезжих. Так, мы постепенно стали узнавать истории семьи, которая стала для нас большим открытием. Талинка посёлок, возникший на пустом месте. Ни одного коренного жителя ни манси, ни ханты. Мы все приезжие, разных национальностей. Нам самим было любопытно узнать эту историю.
Благодаря совместной работе проект стал возможным и масштабным. Работа ещё продолжается, много ещё невыясненного, много белых пятен. Надеюсь, узнаем историю семьи поглубже и больше сможем рассказать о трудолюбивой семье.
Ирина Степановна Ксенофонтова рассказала о том, как развивалась история главного героя выставки, и о тех условиях, в которых жили люди в прошлые времена:
- Раньше было современной медицины, людям помогала только народная. Однажды через Горёвку проезжала семья манси: их ребёнок тяжело заболел. В деревне тогда жили всего три мансийские семьи, а остальные жители были старообрядцами, переселившимися сюда, вероятно, ещё в XVII веке.
Край стремились заселить: людям обещали материальные выгоды, по десять рублей на семью, зерно и освобождение от налогов на три-четыре года. От такого предложения трудно было отказаться, поэтому многие переезжали, пускали корни и со временем становились местными.
Семья манси обратилась за помощью к священнику.Тот согласился вылечить ребёнка, но священник поставил главное условие — крещение. Более того, он попросил оставить мальчика в Горёвке. Его вылечили, вырастили, и так появился Иван Ильич, человек, сохранивший на всю жизнь особое двоеверие. Он оставался христианином: читал книги, хранил крест, носил рыжую, приметную, «старообрядческую» бороду. Но одновременно оставался предан мансийским традициям: проводил медвежьи игрища, занимался оленеводством и охотой, прекрасно знал окрестные места. Часть оленеводческой упряжи, связанной с его жизнью, сохранилась до наших дней.
Среди участников выставки были родственники Ювана Ильича — дочь Анисья Ивановна Колтакова (Курикова) и внучка Елена Николаевна Степанова.
Внучка Ювана Бороды, Елена Николаевна Степанова, поделилась воспоминаниями:
— У меня, к сожалению, немного воспоминаний о деде, потому что он ушёл очень рано, а я была маленькой. В памяти остались только несколько моментов. Например, как мы вместе сплавлялись по реке, как он кормил меня рыбой. В остальном мои знания о нём во многом основаны на рассказах моего отца. Он очень дружил с дедом и многое от него узнал.
По словам Елены Николаевны, отец рассказывал, как дед научил его охотиться, рыбачить и всем мансийским ремёслам. Хотя он сам был русским, между ними была крепкая дружба. Они вместе ходили на охоту, уходили за оленями, ездили в горы — отец всегда был рядом и помогал.
Выставка межмузейная, она подготовлена на основе материалов Музейно-просветительского центра «Отражение», подразделения Центра культуры и спорта пгт. Талинка Октябрьского района.
