В Югре Росгвардия обеспечила безопасность спортивных мероприятий
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с МВД обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время проведения Международных соревнований по боксу, биатлону и хоккейного матча ВХЛ, проходивших в Югре с 3 по 7 декабря 2025 года.
В столице автономного округа – Ханты-Мансийске – сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок на матчах Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов между командами «Югра» из Ханты-Мансийска и «Кристалл» из Саратова.
Игра состоялась 7 декабря 2025 года в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра». На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа бойцов ОМОН «Стерх».
А в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко перед началом спортивных состязаний по биатлону «Кубок содружества» с 4 по 6 декабря специалисты инженерно-технической службы спецподразделений Росгвардии проводили тщательное обследование зданий и прилегающей территории.
Сотрудники вневедомственной охраны осуществляли патрулирование мест проведения турниров.
В Югорске на Международных соревнованиях по боксу «Кубок нефтяных стран, посвящённом памяти Героя социалистического труда Фармана Салманова», проходивших в Центре югорского спорта с 3 по 6 декабря, за безопасностью граждан следили представители вневедомственной охраны, госконтроля и подразделений лицензионно-разрешительной работы.
На соревнованиях, которые посетили в целом до 10 тысяч зрителей, правонарушений не допущено.
