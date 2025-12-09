Прямая линия с губернатором Югры Русланом Кухаруком
8 декабря губернатор Югры Руслан Кухарук провёл прямую линию с югорчанами. В прямом эфире, который длился два с половиной часа, глава автономного округа отвечал на вопросы и обращения земляков. Всего на прямую линию по телефону, в социальных сетях, через чат-бот в мессенджере «МАХ» и на горячую линию поступило 2 055 сообщений и запросов.
Жителей региона волновал широкий спектр вопросов, в тройке лидеров – строительство, ЖКХ и социальная защита, далее идут вопросы дорожно-транспортного хозяйства и здравоохранения.
О дополнительных авиарейсах в Саранпауль
Жительница села Саранпауля Берёзовского района Надежда Бондаренко обратилась в ходе прямой линии к Руслану Кухаруку с просьбой о дополнительных авиарейсов в труднодоступные территории автономного округа.
«Интересует вопрос о вывозе студентов к новогодним праздникам домой. Очень нужен дополнительный рейс Сергино – Саранпауль. Все билеты раскуплены, про зимник неизвестно, будет ли он к Новому году с такой погодой», – поделилась югорчанка.
Руслан Кухарук отметил, о проблеме нехватки рейсов ранее говорил глава Берёзовского района Руслан Александров.
«Сделаем всё возможное, чтобы наши студенты попали за новогодний стол к родным и близким. Приняли решение, как и в прошлом году будет дополнительно поставлен в расписание рейс в конце декабря, чтобы студенты смогли прилететь, завершив все свои образовательные процессы перед каникулами. Дополнительный рейс будет также в январе, чтобы студенты могли улететь обратно», – отметил Руслан Кухарук.
Глава региона дал поручение дорожному департаменту Югры о проработке с главой муниципального образования и авиаперевозчиком дат дополнительных рейсов, информацию о которых необходимо разместить в расписании на всех необходимых ресурсах Берёзовского района.
О медпомощи жителям отдалённых поселений Югры
Жительница Берёзовского района Ольга Храмцова спросила губернатора Югры, когда до их отдалённых поселений (деревни Кимьяксуй и Щекурья) дойдет плавучий медицинский теплоход. Она отметила, что ежегодно слышит о работе этого судна, но оно ни разу не посещало их населённые пункты.
Отвечая на вопрос, Руслан Кухарук остановился на работе плавучих медицинских пунктов. Он напомнил, что теплоход «Николай Пирогов» уже много лет за навигационный период посещает более 40 населённых пунктов, но физически не успевает охватить все отдалённые поселения.
«Поэтому мы ввели в эксплуатацию трёхпалубный теплоход «Святитель Лука», который оснащается современным медоборудованием, укомплектовывается персоналом, – сообщил глава региона. – Как только начнётся навигация 2026 года, мы запустим второй теплоход, чтобы посетить все отдалённые поселения».
Губернатор пообещал, что с появлением второго судна число населённых пунктов, которые смогут посетить врачи за сезон, увеличится с 40 до 90. Он дал поручение включить деревни Кимьяксуй и Щекурью в маршрутную программу на предстоящую навигацию. Информация о графике работы теплоходов будет публиковаться на сайте департамента здравоохранения Югры.
О перебоях связи в Югре
На прямую линию с губернатором Югры обратился житель Нижневартовска, который пожаловался на перебои в работе связи и мобильного интернета. Руслан Кухарук объяснил, что с этой проблемой сталкиваются сегодня и многие другие регионы России.
«Нужно относиться с пониманием, это требование органов безопасности. Мы являемся важным регионом для страны. У наших врагов есть планы, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса региона. Для обеспечения безопасность такие меры в части ограничения работы систем связи и Интернета и применяются», – объяснил глава региона.
Власти Югры уже ведут переговоры с федеральными коллегами, чтобы наладить связь для работы на важных ресурсах. К ним относятся, к примеру, сервисы Госуслуг, а также образовательные платформы.
Позже глава региона в своих аккаунтах в соцсетях написал: «В рамках эфира обсудили большое количество тем: от вопросов строительства и ЖКХ до здравоохранения и социальной защиты, решения текущих задач и стратегии развития региона».
Он поблагодарил жителей за активность, неравнодушную позицию и искреннюю заботу о судьбе Югры.
«Наше общение с жителями – прямой контакт, обратная связь всегда помогает сверить правильность принимаемых решений и ориентироваться на то, что сегодня, действительно, важно, прежде всего, для жителей нашего региона. Именно это я ставлю во главу решений, которые принимаются в правительстве», – подчеркнул Руслан Кухарук.
Губернатор отметил, что все инициативы и предложения, озвученные во время прямой линии, ориентированы в будущее и на решение конкретных задач.
«Мы берём в работу каждое заявление, каждое обращение. Для тех, кто работает в органах власти, это самый главный ориентир оценки качества эффективности нашей с вами работы», – сказал он.
Те обращения, которые не прозвучали в прямом эфире, не останутся без ответа. Специалисты профильных окружных департаментов и местных органов власти уже приняли их в работу и обязательно ответят на каждый вопрос.
Людмила Теткина