Югра и Ямал празднуют свои юбилеи.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с 95-летием образования региона, который, как и в Югре, празднуется сегодня.
«Территория огромных возможностей и колоссальных природных богатств – вот что такое Ямал. Он всегда привлекал сильных духом, мужественных и отважных людей, которые умеют работать с размахом, идти вперед и побеждать, – отмечает в своем поздравлении спикер окружной Думы. – В этот отрезок времени уместилось несколько эпох, ставших славной историей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сегодня нет такой сферы, где бы не проявили себя ямальцы. Культура и спорт, наука и образование – в каждой из них нашли отражение ваши идеи и смелые замыслы. Именно вы, друзья, сформировали современный облик региона, где сочетаются промышленная мощь городов и традиционный уклад жизни национальных поселков.
Ямал движется к своему столетнему рубежу и уверенно смотрит в будущее. Пусть этот юбилей станет импульсом для дальнейших свершений, для начала важных и добрых дел, для постановки новых высоких целей».
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа