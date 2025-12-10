Проекты Окружного Дома народного творчества удостоены Гран-при
Проекты Окружного Дома народного творчества удостоены Гран-при Всероссийского смотра-конкурса актуальных этнокультурных проектов «Россия: этнический комфорт».
Проект «Школа наставничества по сохранению нематериального этнокультурного достояния Югры» стал победителем в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена».
«Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов» стала обладателем высшей награды в номинации «Просветительские и образовательные молодёжные этно-проекты».
Эта двойная победа стала результатом многолетней системной работы коллектива учреждения, направленной на популяризацию многовековых традиций народов, проживающих в Югре.
«Для нас эта награда подтверждает правильность выбранного пути и служит мощным стимулом продолжать развитие наших инициатив», - отметила Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.
Учредителями конкурса выступают Министерство культуры России и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. В этом году конкурс прошел в рамках Года защитника Отечества и Международного десятилетия языков коренных народов.