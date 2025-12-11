Югорчане отмечены наградами за трудовые успехи и выдающиеся достижения
Торжественная церемония вручения наград, приуроченная к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоялась 9 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске.
Губернатор Югры Руслан Кухарук тепло приветствовал собравшихся: «В преддверии главного праздника региона мы чествуем наших жителей за их трудовые успехи и выдающиеся достижения. За прошедшие десятилетия округ пережил грандиозный рывок, превратившись в один из ведущих субъектов Российской Федерации. И эта заслуга, прежде всего, ваша. Благодаря вашей целеустремленности и упорству сегодня Югра – динамично развивающийся регион с мощным промышленным потенциалом, современными технологиями и высоким уровнем жизни».
Он подчеркнул, что 95-летие Ханты-Мансийского автономного округа – это знаменательный день, символ единения, общей истории и богатого культурного наследия всех, кто связал свою судьбу с югорской землёй.
В ходе церемонии награды получили представители самых разных сфер: врачи, инженеры, педагоги, общественные деятели, предприниматели, нефтяники, работники культуры и спорта. Всего было вручено около 60 государственных наград – медалей, почётных знаков, званий, благодарностей президента России и губернатора Югры.
Особое внимание заслуживают медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – их получили 14 человек: медицинские специалисты, учёные, руководители организаций, волонтёры-спасатели и ветераны труда. За значительный вклад в укрепление института семьи медалью ордена «Родительская слава» были отмечены четыре семьи. Почётные грамоты Президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили восемь человек.
Пять почётных знаков регионального значения и девять почётных званий округа также нашли своих обладателей. Ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах была удостоена премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера».
Директор Шеркальского этнографического музея Октябрьского района Наталья Крюкова и журналист, руководитель редакции финно-угорских и тематических программ окружной телерадиокомпании «Югра» Виктор Журавлёв получили почётное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Почётной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры награждена депутат Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы округа Татьяна Гоголева.
Поздравляем всех лауреатов с заслуженными наградами и желаем новых творческих и профессиональных успехов!
Надежда Рагимова