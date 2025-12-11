В Югре росгвардейцы провели профориентационные мероприятия
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, а также гражданский персонал организовали серию профориентационных и просветительских мероприятий для школьников и студентов автономного округа.
В Пыть-Яхе представители ведомства капитан Максим Хатанов, майор полиции Арсен Кубанов и Гульназ Ахметьянова провели встречу с призывниками окружного сборного пункта с целью отбора на службу в войска Росгвардии. В ходе мероприятия новобранцы узнали о требованиях к кандидатам и социальные гарантии.
В Сургуте сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Роман Ежов провел «круглый стол» с учащимися школ NN 9 и 15 и лицея № 3. В ходе встречи школьникам были доведены особенности поступления в ведомственные вузы, преимущества военного образования и перспективы служебной карьеры.
«Встречи представителей нашего ведомства с молодежью позволяют узнать больше о нашей профессии, что способствует принятию верного решения при выборе будущей профессии», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Кроме этого, специалисты Росгвардии продолжают информировать население о вакансиях, имеющихся в ведомстве. Так, в городе Когалыме на LED-экране на перекрестке улиц Прибалтийская и Ленинградская дан старт трансляции очередного видеоролика.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре