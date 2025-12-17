Медиаменеджер из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала обладательницей престижной премии за вклад в развитие медиа
Итоговая встреча крупнейшего профессионального сообщества «Мастерская новых медиа» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Мастерской управления «Сенеж». 250 выпускников программы вместе с ведущими экспертами отрасли подвели профессиональные итоги года, назвали имена сильнейших медиаспециалистов внутри сообщества, встретились с лидерами различных сфер, а также обозначили тренды и планы на 2026 год.
C представителями крупнейших СМИ, продакшенов, лейблов и геймдева выпускники «Мастерской новых медиа» обсудили главные инфоповоды года и обозначили тренды на 2026 год. По итогам работы внутри медиасообщества были объявлены лауреаты премии «Мастерской новых медиа».
Одним из 12 лауреатов премии Мастерской новых медиа, отмечающей сильнейших медиаспециалистов, которые внесли наибольший вклад в развитие профессионального сообщества, стала и.о. директора окружной телерадикомпании «Югра» Ольга Межлумян.
Среди успехов Ольги – каждодневный труд по развитию и укреплению информационного поля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Она организовала систему наставничества для молодых медиаспециалистов региона, проводит образовательные мероприятия и медиашколы как для представителей округа, так и для профессионалов ближайших регионов, формируя сообщество медийщиков.
Организаторы также отмечают, что и.о. руководителя телерадиокомпании является активным участником информационных кампаний в интересах государства, которые проводит сообщество Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Участники встречи также подвели итоги года для сообщества «Мастерской новых медиа». Среди ключевых результатов – трек «Герои – строители будущего». Каждый материал – ролик об Иване Заборском, установившем непризнанный мировой рекорд из-за финиша с флагом России, фильм о Герое России, председателем «Движения Первых» Артуре Орлове, карточки о волонтерах Курской области, – собрал миллионы просмотров. Акция ко Дню народного единства #ПирогНаЧетвертое, которую поддержали десятки тысяч россиян. Карьерные продвижения и недавние назначения выпускников программы вице-губернаторами нескольких регионов.
Участвовать в премии могут представители сообщества Мастерской новых медиа. На сайте мастерскаяновыхмедиа.рф продолжается прием заявок на обучение в 2026 году.