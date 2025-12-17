Около 900 тысяч россиян уже проголосовали за «Молодёжную столицу» и «Город молодёжи» премии «Время молодых»
20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве пройдёт церемония награждения победителей Всероссийской премии молодёжных достижений «Время Молодых». Общенациональная награда присуждается специалистам, лидерам молодёжных объединений, представителям бизнеса и медиа, которые внесли значительный вклад в развитие молодёжной политики России. Событие соберёт 1 600 участников со всей страны. Народное голосование в Госуслугах в номинациях «Молодёжная столица-2026» и «Город молодёжи», а также в мессенджере МАХ «Лидер молодых» открыто до 19 декабря включительно. Премия «Время Молодых» организована при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Организатор – Росмолодёжь.
Премия пройдёт в формате двух церемоний: малой, на которой поблагодарят партнёров и команды, развивающие отдельные направления молодёжной политики и большой, где определят победителя специальной номинации «Молодёжная столица-2026». В финал вышли города: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Также впервые города – не региональные столицы, поборются за звание «Город молодёжи». Номинантами стали: Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш. Результат финалистов обеих номинаций складывается из трёх аспектов: оценка заявок, инспекционный выезд и народное голосование.
«Повлиять на результат мог каждый. Половина возможных баллов – народное голосование. На Госуслугах за "Молодёжную столицу" и "Город молодёжи" проголосовало уже около 900 тысяч россиян. Ребята со всей страны сами выбирают город, который станет новым местом притяжения для молодёжи со всей страны. В 2026 году в городах-победителях пройдёт более 50 крупных событий, организация которых на постоянной основе будет сопровождаться Росмолодёжью и нашими партнёрами», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Впервые в этом году была запущена специальная номинация «Лидер молодых» – для глав городских администраций, проявивших лидерство, профессионализм и поддержку молодёжных инициатив в своих городах. Голосование проходит в канале Росмолодёжи в мессенджере MAX до 19 декабря.
Из 10 финалистов номинации «Лидер молодых» будут определены три лауреата. В финальный этап вышли: глава Администрации муниципального района «Краснокамский район», Республика Башкортостан, Алексей Горбачёв; глава города Перми, Пермский край, Эдуард Соснин; глава Мичуринского муниципального округа, Тамбовская область, Гогита Хубулов; глава Екатеринбурга, Свердловская область, Алексей Орлов; глава города Нижнего Новгорода, Нижегородская область, Юрий Шалабаев; глава муниципального образования «Дубенский муниципальный округ», Тульская область, Кирилл Гузов; мэр города Грозный, Чеченская Республика, Хас-Магомед Кадыров; Глава Омутнинского района, Кировская область, Александр Малков; глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ», Калининградская область, Владимир Бондаренко.
На Премии также будет награждён «Министр молодёжи 2025» – победитель номинации в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Конкурс даёт возможность всем сотрудникам компаний и ведомств, которые работают с молодёжью, показать уровень своих компетенций, обменяться лучшими практиками, присоединиться к экспертному сообществу, получить поддержку и признание своих профессиональных достижений.
Среди номинаций малой церемонии: «Друг молодых» – для юридических лиц, которые занимаются социально-полезной деятельностью, «Лучший молодёжный совет компаний» – для молодёжных советов предприятий и организаций, которые оказывают социально-трудовую адаптацию молодым сотрудникам»; «Молодой производственник» – для молодых предпринимателей, производящих продукцию, отражающую региональную и национальную идентичность народов страны и транслирующих традиционные духовно-нравственные ценности; «Госстарт» – для общественных объединений и НКО, которые занимаются развитием молодёжи; «Сообщества молодых» – номинация для некоммерческих организаций; «Хранители детства» – для сотрудников органов внутренних дел, которые работают с детьми и подростками; «Друг природы» – для молодых людей, которые занимаются защитой природы и эковолонтёрством; «Друг России» – для лидеров молодёжных сообществ за рубежом.
В рамках большой церемонии подведут итоги в номинациях: «Место молодых» – для учреждений молодёжной политики; «Молодёжное событие года» – для форумных дирекций, реализующих события и проекты; «Больше, чем походный регион» – для регионов России, развивающих внутренний походный туризм; «Голос молодых» – для официальных страниц исполнительных органов власти в VK; «О главном для молодых» – для медиа и средств массовой информации; «Герой нашего времени» — для участников специальной военной операции; «Родные – Любимые» – для семей с детьми и участников одноимённого сообщества; «Семья молодых» – для студенческих семей; «Навигатор молодых» – для советников директоров по воспитательной работе, «АгроЛидер» – для молодых людей, проживающих в сельских территориях; «Лидер молодых» – для глав муниципальных образований.
Дополнительно будет организована прямая трансляция церемонии Премии «Время Молодых» в соцсетях Росмолодёжи. В рамках трансляции состоится запуск форумной кампании Росмолодёжи 2026 года, а также подведение итогов форумного сезона и работы круглогодичных молодёжных образовательных центров 2025 года. Ведущими станут блогеры Карина Кросс (Карина Лазарьянц) и Янгер (Алексеей Авдеев).
У всех участников премии будет возможность отправить поздравительные открытки в любой регион страны благодаря партнёру премии – Почте России. Также они смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Среди призов – сувенирная продукция, карьерные консультации, доступы к закрытым образовательным курсам и 24 билета на форумы Росмолодёжи. Партнёрами лотереи выступили: Центр развития молодёжных медиа «ШУМ», старейшая ежедневная городская газета столицы России «Вечерняя Москва», особая экономическая зона «Алабуга», Мобильный оператор Т2, Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс», ведущая онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников, карьерного развития SuperJob, HR-агентство «Осознанная карьера», Федерация карьерного консультирования, Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и ее проекты Мастерская управления «Сенеж» и «Профразвитие».