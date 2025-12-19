В Югре Росгвардия подвела итоги призывной кампании и разъяснила о порядке поступления в вузы ведомства в авторской программе на радиостанции «Югория»
В очередном выпуске авторской программы "Росгвардия. Всегда на страже" на радиостанции «Югория» помощник начальника отделения учёта и комплектования штаба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Максим Хатанов озвучил итоги осенней призывной кампании 2025 года и рассказал о правилах приёма в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.
Полезную информацию от офицера Росгвардии услышали жители автономного округа, Ямала и Тюменской области.
В ходе радиоэфира было отмечено, что в период призывной кампании, которая прошла с 23 ноября по 10 декабря 2025 года, в войска национальной гвардии Российской Федерации на срочную службу призвано 110 человек. Югорчане направлены для прохождения военной службы по призыву в военные части ведомства, дислоцирующиеся в Ростовской области, Симферополе и в Москве.
«Все команды укомплектованы, вовремя убыли в места дислокации воинских частей Росгвардии. Большинство призывников, среди которых есть и представители коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси, – из крупных городов автономного округа – Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска», – отметил капитан Максим Хатанов.
Отдельной темой радиоэфира стали вопросы о поступлении югорчан в вузы Росгвардии, расположенные в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. В этом году 30 юных жителей автономного округа решили обучаться в ведомственных вузах.