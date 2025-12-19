В Югре Росгвардия подвела итоги призывной кампании и разъяснила о порядке поступления в вузы ведомства в авторской программе на радиостанции «Югория»

Сегодня в Нижневартовске Председатель Думы Югры Борис Хохряков встретился с руководством муниципального образования – главой Дмитрием Кощенко и Председателем Думы Алексеем Сатиновым. Обсуждалось социально-экономическое развитие города, перспективы на 2026 год.