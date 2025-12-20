Наследие Владимира Волдина: слово и музыка сквозь время

19 декабря в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа», на новой выставочной площадке «Реки жизни обских угров», состоялась тёплая и глубокая по смыслу встреча, посвящённая осмыслению и современному прочтению поэтического наследия выдающегося хантыйского поэта Владимира Семёновича Волд