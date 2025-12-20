Наследие Владимира Волдина: слово и музыка сквозь время
19 декабря в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа», на новой выставочной площадке «Реки жизни обских угров», состоялась тёплая и глубокая по смыслу встреча, посвящённая осмыслению и современному прочтению поэтического наследия выдающегося хантыйского поэта Владимира Семёновича Волдина. Событие объединило исследователей, переводчиков, музыкантов, представителей культурных учреждений и всех, кому дорого слово на родном языке.
Гостям были представлены итоги двух крупных проектов, направленных на сохранение и актуализацию творчества поэта.
Первый проект − «Поэтическое творчество В.С. Волдина» − посвящён работе с архивным наследием автора. В его рамках осуществляется перевод ранее неопубликованных стихотворений поэта с хантыйского языка на русский. Руководитель проекта Виктория Львовна Сязи рассказала, что работа с рукописями ведётся уже более двух лет и потребовала не только научной точности, но и глубокого погружения в язык, культуру и поэтику хантыйского стиха.
Над переводами трудились Любовь Алексеевна Федоркив и кандидат филологических наук Ирина Максимовна Молданова. Их задачей стало сохранение смысловой и образной глубины оригинала, без утраты этнических особенностей текста. Итогом проекта станет издание книги с подстрочными переводами, которая выйдет в начале 2026 года и откроет поэзию Владимира Волдина широкому кругу читателей.
Второй проект − «Из века в век» − представил музыкальное прочтение поэтического наследия. Творческая группа «Вэншен Ёхум» («Сосновый бор») создала альбом на стихи поэта, объединив традиционные хантыйские инструменты с современными музыкальными формами. На встрече прозвучала презентация альбома, который полностью исполняется на хантыйском языке с переводом на русский.
Художественный руководитель и вокалист Валентин Неттин отметил, что именно поэзия Владимира Волдина стала для него проводником в родной язык и источником вдохновения для работы с молодёжью. По его словам, современное музыкальное звучание помогает по-новому раскрыть силу хантыйского слова и пробуждает живой интерес к языку у подрастающего поколения.
Дочь поэта Татьяна Владимировна Волдина-Ледкова подчеркнула, что оба проекта стали настоящим мостом между XX и XXI веками, возвращая наследие отца в современную культурную жизнь и позволяя ему звучать по-новому, но с сохранением внутренней глубины и духовной силы.
Оба проекта получили грантовую поддержку Департамента культуры Югры и реализуются в партнёрстве с профильными организациями: Ассоциацией финно-угорских писателей, Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок, Центром культурного наследия ханты имени В.С. Волдина и музеем «Торум Маа».
Встреча в зале «Реки жизни» стала не просто подведением итогов, а живым подтверждением того, что хантыйское слово продолжает жить − в книге, в музыке, в памяти людей и в сердцах новых поколений.
Пётр Молданов