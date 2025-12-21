В Югре маркировали электронными бирками почти 5 тысяч северных оленей
В Ханты-Мансийском автономном округе по поручению главы региона Руслана Кухарука ведется работа по электронной идентификации и маркировке поголовья северных оленей.
На сегодняшний день ушные электронные бирки установлены уже 4 943 оленям в трех бригадах Саранпаульской оленеводческой компании.
В планах — промаркировать около 12 тысяч оленей. Помимо чипирования, каждое животное проходит комплекс ветеринарных мероприятий: вакцинацию против сибирской язвы, обработку от паразитов, диагностику заболеваний.
«Вся информация оперативно вносится в мобильные устройства и интегрируется в федеральную государственную систему «ВетИС». В этой работе участвуют восемь государственных ветеринарных специалистов и 17 оленеводов предприятия»,— отмечает губернатор Югры, подчёркивая, что использование современных технологий в традиционном хозяйстве позволяет вести точный учет поголовья, контролировать здоровье стада и обеспечивать эпидемиологическую безопасность.
Цель маркирования и учёта животных — предотвратить распространение заразных болезней животных, а также выявить источники и пути распространения возбудителей таких болезней.
«Цифровизация в оленеводстве помогает эффективно развивать отрасль и значительно облегчает быт коренных народов Севера, проживающих на стойбищах»,— отметил глава региона.