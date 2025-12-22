Форма поиска

Для слабовидящих
фото: ugra-news.ru

Руслан Кухарук поздравил энергетиков ХМАО с профессиональным праздником

22.12.2025

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил с праздником работников и ветеранов  энергетической отрасли региона, поблагодарив  их за ежедневный труд, который в суровых условиях Севера требует особой ответственности.

«Энергия, которую вы дарите региону, – это прямой вклад в развитие инфраструктуры Югры, это благополучие и стабильность наших городов и поселков», — подчеркнул Руслан Кухарук, пожелав  энергетикам Югры крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных вершин. 

В преддверии Дня энергетика компания «ЮТЭК-Региональные сети» и  правительство региона сделали новогодний подарок жителям и гостям Ханты-Мансийска. На площади у концертно-театрального центра «Югра-Классик» появилась семья белых медведей, ставшая достопримечательностью  новогодней столицы Западной Сибири.
 

ugra-news.ru

22.12.2025

22.12.2025