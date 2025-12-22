Руслан Кухарук поздравил энергетиков ХМАО с профессиональным праздником
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил с праздником работников и ветеранов энергетической отрасли региона, поблагодарив их за ежедневный труд, который в суровых условиях Севера требует особой ответственности.
«Энергия, которую вы дарите региону, – это прямой вклад в развитие инфраструктуры Югры, это благополучие и стабильность наших городов и поселков», — подчеркнул Руслан Кухарук, пожелав энергетикам Югры крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных вершин.
В преддверии Дня энергетика компания «ЮТЭК-Региональные сети» и правительство региона сделали новогодний подарок жителям и гостям Ханты-Мансийска. На площади у концертно-театрального центра «Югра-Классик» появилась семья белых медведей, ставшая достопримечательностью новогодней столицы Западной Сибири.