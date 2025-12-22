Шесть новых явлений признаны нематериальным этнокультурным достоянием Югры
17 декабря в Окружном Доме народного творчества прошло заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры. Событие стало очередным шагом в системной работе по сохранению уникального культурного кода коренных народов Севера.
В ходе обсуждения эксперты единодушно признали объектами нематериального этнокультурного достояния шесть самобытных традиций и технологий:
1. Традиция исполнения быличек ōлыглам потрыт у северных манси. Хранитель: Людмила Николаевна Панченко (г. Ханты‑Мансийск).
2. Традиция исполнения быличек пăӆтап путрәт у казымских ханты.
Хранитель: Евдокия Даниловна Каксина (Белоярский район).
3. Технология изготовления берестяного вместилища для хранения ножа төнтәҳ сотәп у аганских ханты. Хранитель: Расима Аламетдиновна Ибраева (г. Мегион).
4. Технология изготовления женского шейного украшения из бисера тўр ӆопәс у тегинских ханты. Хранитель: Елена Павловна Новьюхова (г. Ханты‑Мансийск).
5. Технология изготовления мешочка для мелких принадлежностей тучаӈ сунт хȳрыг у сыгвинских манси. Хранитель: Евгения Валерьевна Вьюткина (Березовский район).
6. Технология приготовления вяленой рыбы хор у северных манси. Хранитель: Калерия Акрамовна Супрун (Березовский район).
Теперь Реестр будет насчитывать уже 104 объекта нематериального этнокультурного достояния Югры – свидетельство богатства и многообразия местной традиционной культуры. И среди них – особая гордость: 4 объекта одобрены для включения в Федеральный государственный реестр нематериального культурного наследия Российской Федерации. Особой честью стало присвоение звания носителя фольклора коренных малочисленных народов Севера Нине Васильевне Шабаршиной — представительнице рода Молдановых из деревни Ванзеват (Белоярский район).
Многолетние труды Нины Васильевны по сбору и сохранению фольклорного наследия односельчан обрели материальное воплощение: собранные ею голоса и истории, в том числе материалы от Евдокии Егоровны Молдановой, вошли в сборник «Если моя песня‑сказка дальше пойдёт», изданный Белоярским фольклорным архивом северных ханты.
По состоянию на конец 2025 года раздел Реестра «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера» будет включать сведения о 33 мастерах фольклора, 8 исполнителях и 4 носителях традиций.
