В Югре с 1 января проиндексируют ряд мер социальной поддержки граждан
Серьезное социально значимое решение утверждено сегодня на заседании окружного правительства. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, оно продиктовано изменениями, принятыми в рамках бюджетной и налоговой политики региона, утвержденной на ближайший трехлетний период финансового планирования.
«С 1 января 2026 года на 4% будут проиндексированы отдельные виды мер поддержки. В их числе Югорский семейный капитал, ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла и ветеранам труда, ежемесячные социальные пособия инвалидам с детства I и II групп, детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам. Индексация коснется свыше 106 тысяч жителей Югры», — отметил глава региона.
Он отметил, что такие решения принимаются в рамках утвержденных бюджетных обязательств в проактивном режиме, то есть для реализации этих решений дополнительных обращений и уведомлений от граждан, входящих в указанные категории населения, не потребуется.
Глава департамента социального развития Югры Антон Терехин добавил, что проект постановления подготовлен в целях сохранения уровня социального обеспечения отдельных групп населения округа. Индексация затронула девять мер социальной помощи и иных выплат, направленных на поддержку наиболее социально уязвимых категорий граждан, нуждающихся в сохранении уровня материального обеспечения. Это прежде всего представители старшего поколения, семьи с детьми, в том числе с детьми-инвалидами.